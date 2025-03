Riapre lo Zoo Safari. La novità: un felino africano

Riapre domani lo zoo safari di Savio di Ravenna, con diverse novità rispetto alla passata stagione. L’interesse principale è rivolto alla nuova area ‘piccoli felini’ situata all’interno della zona pedonale. Lo spazio accoglierà Noah, un esemplare femmina di Leptailurus serval, meglio noto con il nome di servalo, piccolo felino africano. Noah è arrivata allo zoo nello scorso dicembre in seguito a un sequestro giudiziario dei carabinieri del nucleo Cites (convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) di Pescara.

Come accade agli animali cresciuti in un habitat diverso da quello naturale, anche Noah è stata sottoposta a un periodo di quarantena dallo staff veterinario del parco, che ha notato un disagio dell’animale nell’entrare in contatto con stimoli sensoriali idonei alla specie, in quanto non abituato. Dopo le cure e il periodo di adattamento, oggi Noah risulta perfettamente integrata e presto riceverà la compagnia di un esemplare conspecifico per evitare l’allevamento in solitudine. Tra le altre novità, sarà disponibile una ‘area anfibi’ all’interno dell’acquario; si potranno ammirare inoltre i diversi cuccioli di zebre, cammelli, antilopi e piccoli di anaconda nati a fine estate, oltre ai cinque cuccioli di lontra nati a gennaio. Sarà oltretutto più facile osservare Tom, il primo scimpanzé Verus nato in un giardino zoologico italiano. Nel mese di marzo, lo zoo sarà aperto solo di domenica, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso previsto alle 15). Il biglietto alla cassa costerà 26 euro per gli adulti e 21 euro per i bambini, mentre online 19 euro sia per grandi che piccoli (offerta valida per il mese di marzo). Domani, i bambini che si presenteranno in maschera entreranno gratuitamente. Info e biglietti: safariravenna.it.

Jacopo Ceroni