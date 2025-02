Riapre Molino Spadoni. Chiuso dall’alluvione 2023: ora è bar, forno e shop di farine

Ravenna, 23 febbraio 2025 – Lo ‘spaccio’ del Molino Spadoni a Coccolia, chiuso dall’alluvione del 2023, è stato inaugurato ieri in una veste rinnovata. Al piano terra una panetteria, un bar con tavolini dove gustare focacce, pinse, formaggi, salumi e carni di mora romagnola per una pausa pranzo veloce. Al primo piano la vendita di farine e pasta. “Solo l’acqua e il caffè non sono di nostra produzione”, chiosa Michelangelo, che appartiene alla quarta generazione degli Spadoni e affianca il padre Leonardo nel consiglio di amministrazione dell’impresa, in cui sono impegnati anche Federico e Filippo, figli di Luciana, sorella di Leonardo. All’inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Emilia-Romagna. Michele de Pascale, il sindaco di Ravenna pro tempore, Fabio Sbaraglia e il presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani.

L’interno dello spaccio di Coccolia (foto Giampiero Corelli)

Gli abitanti di Coccolia prima della riapertura dello ‘spaccio’ andavano a San Pietro in Vincoli a comprare anche solo il pane, perché l’alluvione ha fatto chiudere per sempre varie attività, tra cui il forno. “È il coronamento di battaglie che abbiamo fatto per non darla vinta alla natura e alla sua prepotenza”, dice Leonardo Spadoni, presidente e amministratore delegato del gruppo che fattura 80 milioni l’anno, ha 170 dipendenti e stabilimenti nel territorio. Nel mercato nazionale, il marchio Molino Spadoni è presente nel 94% dei punti vendita della distribuzione, praticamente in tutta Italia. Sta lavorando molto con l’estero, in Francia, Spagna e ora in Australia. “Nello stabilimento di Ravenna – spiega il presidente – facciamo prodotti innovativi, tra cui le ‘pizze ambient’, che non hanno bisogno del freezer e facilitano l’inserimento di tutta la nostra gamma, dai formaggi ai salumi, alla birra”. Birra che viene prodotta nel birrificio artigianale a Reda di Faenza.

I danni al Molino nei giorni dell'alluvione

Indispensabile il rapporto col territorio: “Dalla nostra terra – afferma l’ad – abbiamo cercato di prendere gli spunti per trovare quello che c’è di buono e farlo al meglio, dallo squacquerone alla mora romagnola e naturalmente le farine”. Insomma, c’è tanto da fare. “Noi ci proviamo, ci mettiamo tutta la nostra volontà, tutta la nostra capacità per quello che è possibile”.