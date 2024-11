Riapre sabato il ponte Bailey. Era chiuso dal 30 settembre

Due mesi dopo la chiusura, come da previsioni, il ponte Bailey riaprirà al transito sabato pomeriggio tornando alla funzione di collegamento nel senso di marcia per i veicoli a motore centro-borgo. A darne notizia nel corso della conferenza stampa sulle iniziative natalizie che interesseranno il centro di Faenza è stato il vicesindaco Andrea Fabbri. Il collegamento era stato chiuso dal 30 settembre per consentire ad Hera l’esecuzione dei lavori che hanno interessato il tratto fognario dalla rotatoria di via Cimatti verso la zona ovest. La prima tranche delle operazioni riguardavano lo sdoppiamento e il rafforzamento dell’impianto fognario dell’area immediatamente vicina al fiume Lamone e più prossima al ponte. La chiusura si era resa necessaria in quanto le vetture una volta percorso il collegamento avevano l’obbligo di svolta a destra proprio verso la zona interessata dall’intervento. Da qui la misura dell’interdizione al transito. Il ponte provvisorio era stato inaugurato ad aprile scorso con le risorse della Struttura Commissariale e con una donazione di 80mila euro dall’Ance Emilia-Romagna, dopo che nel corso dell’alluvione l’acqua del fiume Lamone aveva superato la quota dell’impalcato del Ponte delle Grazie.

Per motivi di sicurezza quindi il Ponte delle Grazie fu chiuso al traffico veicolare e fu riaperto nel senso di marcia borgo-centro quando fu realizzato a una trentina di metri di distanza il ponte bailey che consentiva il transito ai veicoli nel senso di marcia opposto. La struttura reticolare modulare del ponte bailey, su un’unica campata di circa 73 metri, poggia su due rampe di collegamento al piano stradale su cui erano stati montati i guard rail di protezione che consentono ai mezzi di accedere al ponte dalla rotatoria all’incrocio tra via Renaccio e via Lapi per poi arrivare in via Cimatti. Il costo del ponte provvisorio, compreso di noleggio per 24 mesi è stato di quasi 2 milioni.