Riaprirà con l’anno nuovo la linea Faenza-Firenze

È confermata la riapertura della linea ferroviaria tra Faenza e Firenze fra gli ultimi giorni dell’anno e i primi del 2024. La data esatta sarà comunicata da Rete ferroviaria italiana nei prossimi giorni, spiegano dai vertici delle Ferrovie. La linea, com’è noto, è interrotta tra Faenza e Marradi sin dalla prima alluvione di maggio, quella che nella notte fra il 2 e il 3 mise in moto centinaia di frane sull’Appennino faentino, minacciando anche la linea ferroviaria in più punti. I luoghi più critici sono essenzialmente tre, e coincidono con la frana che si era spalancata a Fognano alle spalle del convento Emiliani, spintasi fino a pochi metri dai binari, e con quelle nelle vicinanze di Strada Casale e della frazione di Sant’Eufemia. Punti in cui le frane hanno addirittura riscritto la geografia dei rilievi appenninici, modificando la morfologia delle montagne. A garantire il funzionamento dei treni sulla linea saranno una serie di sensori puntati in direzione dei punti più critici dell’Appennino: una tecnologia messa a punto dal Cnr, che consentirà di lanciare l’allarme in tempo nel caso una frana si riattivi, bloccando la circolazione ferroviaria e salvaguardando la sicurezza. La linea potrebbe interrompersi pure nei casi di allerta meteo di colore rosso o arancione, anche con appena cinque o sei ore d’anticipo. Eventualità che vedranno Trenitalia collocare dei bus sostitutivi a servizio dei viaggiatori, come avvenuto in questi mesi tra Faenza e Marradi (nel territorio toscano la linea rimase attiva). Per le ferrovie montane la convivenza con la crisi climatica non si annuncia insomma semplice: gli investimenti per la riapertura della faentina sono dovuti anche al suo status di ‘sopravvissuta’ fra le linee ferroviarie che attraversano l’Appennino, primato condiviso in Emilia-Romagna con la linea Bologna-Firenze e con la Parma-Sarzana e, in direzione sud, con la Roma-Falconara e la Roma-Pescara.

Infrastrutture che, malgrado le promesse iniziali, sono state beneficiate solo in minima parte dal Pnrr, di cui invece venivano nelle prime fasi descritte come le prime beneficiarie. La ferrovia Firenze-Faenza è l’infrastruttura cui gli abitanti della vallata del Lamone sono più legati, giudicata irrinunciabile per salvare l’Appennino dallo spopolamento. Il ripristino della linea sarà probabilmente accompagnato da una rimodulazione degli orari: a questo proposito il comune di Brisighella (che sul territorio annovera quattro stazioni, considerando anche quelle di Fognano, San Cassiano e San Martino in Gattara) ha evidenziato l’importanza di non ridurre il numero di corse a servizio dei viaggiatori, fronte sul quale Trenitalia ha dato alcune prime rassicurazioni.

Filippo Donati