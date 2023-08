"Riapro a settembre al posto della pizzeria"

"Mi trasferisco in piazza e riapro a fine settembre, l’alluvione non mi ha fermato". È sollevato Gianluca Gangetti, titolare della rosticceria di pesce Lowe a Faenza, il quale tra poche settimane riaprirà la propria attività in via Nazario Sauro, nei locali dove prima c’era la pizzeria Il Turismo, a pochi metri da piazza del Popolo. ‘Lowe’ era stato costretto a chiudere i battenti in seguito alla calamità che il 17 maggio scorso ha investito Faenza. La fiumana infatti aveva seriamente danneggiato il ristorante al civico 51 di corso Saffi. "Subito dopo pensavo che sarebbe bastato togliere l’acqua e ripulire – spiega il giovane ristoratore –, non mi ero reso conto di quello che era effettivamente successo". In particolare il giorno successivo all’esondazione del Lamone "sono andato al locale e ho trovato l’acqua alta all’interno e tutto l’arredamento completamente rovesciato – ricorda –, poi con l’aiuto di alcuni amici abbiamo aperto i pozzetti e con il deflusso i locali si sono svuotati". Nelle due settimane seguenti amici, volontari e clienti si sono adoperati per il ripristino del ristorante, aiutando Gangetti e la moglie nelle fatiche di quei giorni. Poi però sono arrivati i vigili del fuoco. "Quello è stato il vero momento in cui mi sono reso conto di tutto – prosegue il ristoratore –. Praticamente nelle cantine i muri ‘a sacco’ erano stati svuotati dall’acqua, ed erano crollati due muri portanti". Il verdetto è stato inesorabile: "Non agibile. Hanno messo i sigilli e io ho sudato freddo pensando al rischio che le persone avevano corso nei giorni in cui sono venuti ad aiutarmi. In più c’era anche lo smacco di aver lavorato 18 ore al giorno per due settimane inutilmente". E inoltre il rischio di vedere sei anni del proprio lavoro in cucina ridotti al niente.

"Io sono originario di Bologna e sei anni fa ero in Australia con la mia fidanzata. Suo fratello chiuse l’azienda, per inseguire il sogno di aprire un’attività. Così gli abbiamo dato una mano, poi lui ha capito che non era la sua strada e da quel momento abbiamo portato avanti noi il locale. Abbiamo assunto personale e volevamo che il locale andasse avanti da solo". Personale femminile, quattro donne di cui tre madri di famiglia che "di fatto è come se facessero parte della nostra famiglia". Per questo Gangetti e la compagna hanno cercato un altro luogo dove poter ricominciare, trovandolo in maniera fortuita, nei locali del vecchio ‘Turismo’. "È stato un caso, un suggerimento di un altro ristoratore – spiega –. Non volevo andare via da Faenza perchè mio figlio ha tutti i suoi amici qui, e poi perchè secondo me la città ha ancora molto da dare. In sei anni ho visto il centro rinascere: hanno aperto vari locali e la piazza di Faenza è sempre molto bella. Insomma si è ripopolato e ci sono tante attrazioni. Consiglierei anche ad altri di investire qui". Lowe quindi riaprirà, con il proprio consolidato format: "Continueremo a proporre pesce, col medesimo servizio. La vecchia sede era molto valida ma aveva anche tanti limiti. Questo invece è un ristorante vero e proprio, con tanto di dehors. Ripartiamo da qui".

d.v.