Riaprono domani le Terme. Ogni anno gli utenti sono 25mila

Sono un pezzo importante dell’economia cervese. Parliamo delle Terme di Cervia, che domani riapriranno i battenti. L’attività registra oltre 25mila utenti per circa 300mila presenze stagionali - un ciclo di cure dura 12 giorni - buona parte di queste nel periodo maggio-settembre, ossia turisti che soggiornano in hotel. Dunque un buon indotto per l’economia locale. Le terme aprirono nel 1957; lo stabilimento da allora accoglie ospiti da tutta Italia con un’ampia offerta di trattamenti terapeutici e proposte dedicate al benessere. L’inizio della stagione è fissato come detto domani, mentre la chiusura è prevista il 13 dicembre, con un’estensione del calendario rispetto al passato.

"Con una stagione più lunga del solito – spiega il presidente Stefano Iseppi – le Terme di Cervia rafforzano il proprio impegno nell’offrire cure efficaci, servizi di qualità e momenti rigeneranti in un contesto naturale unico, tra la pineta secolare e le saline".

Come sempre sarà possibile accedere a cicli di cura convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ed eventualmente combinarli con altri trattamenti, per percorsi personalizzati. Particolare attenzione è riservata a quattro aree specifiche: funzionalità respiratoria, psoriasi, fibromialgia e vasculopatie periferiche. Tra le novità 2025, la possibilità di effettuare un test di autovalutazione per la fibromialgia, e di prenotare una visita gratuita con i medici della struttura, in caso il test dia risultati compatibili con questa sindrome. Le terme si trovano in via Forlanini 16.