Estate a Marina di Ravenna, riaprono a pranzo diversi stabilimenti: "Già tante prenotazioni"

Il bagno Ondina (Zani)

Ravenna, 3 marzo 2023 – Aprire a marzo e non chiudere più. La prospettiva di avere stradelli, dune e pineta riqualificati sta spingendo alcuni stabilimenti balneari a programmare anche l’apertura invernale del ristorante. Nel frattempo, diversi bagni si preparano ad aprire con la ristorazione già nel week end. Questa sera avvia la stagione l’Ondina, stabilimento balneare e ristorante di Cristiano Ricciardella e Mascia Ferri, a Marina di Ravenna. "Avviamo una programmazione che prevede apertura del ristorante a cena il venerdì, pranzo e cena il sabato, e pranzo la domenica – spiega Ricciardella –. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il bagno proprio in marzo e ci sembra una scelta azzeccata. La nostra prospettiva è di restare aperti tutto l’anno. Abbiamo fatto un investimento importante proprio in quest’ottica, con l’impianto di riscaldamento a pavimento nel ristorante, punteremo ad essere aperti anche in inverno. Poi, c’è la nuova veste del parco marittimo che, certamente, aumenterà la qualità dell’offerta turistica". Massimo Caminati del Donna Rosa è in linea con le idee di Ricciardella. "Noi inauguriamo la stagione sabato 4 e domenica 5 marzo, con l’apertura del ristorante. Ma l’idea di stare aperti tutto l’anno mi stuzzica molto. Sono ottimista, i lavori agli stradelli finiranno e ci giocheremo la carta invernale". Il Donna Rosa attiva il ristorante nei primi giorni di marzo ormai da 7 anni. "C’è voglia di mare, di stare all’aria aperta. Di frequentare gente. Per marzo saremo aperti nel week end e da aprile tutti i giorni – dice Caminati –. Si apre un’opportunità che potrà cambiare Marina".

Al di là del Candiano, a Marina Romea, c’è l’Aloha Beach. Anche in questo caso inaugurazione della stagione domani. "Io cerco di sdoppiare la mia esistenza – spiega ridendo Alberto Belloni – perché in inverno insegno snowboard in Val di Fassa e poi mi precipito qui a fine febbraio per preparare l’apertura dello stabilimento balneare. Ormai apriamo ai primi di questo mese da oltre 10 anni. Abbiamo già prenotazioni per il week end e questo ci fa ben sperare per la stagione". Bisognerà mettere in conto un aumento dei prezzi. "E’ così. I prezzi aumenteranno dal 10 al 20% a seconda dei servizi richiesti. Ma la clientela è preparata: chi, in queste settimane, è stato in vacanza in montagna si sarà reso conto che tutto è più caro, adesso tutto costa di più rispetto al passato". Belloni è un sostenitore dell’apertura annuale degli stabilimenti. "Io provo in tutti i modi. Ho lanciato il mare d’inverno, propongo le passeggiate a cavallo in febbraio. Ma certe cose funzionano se tutta una località va nella stessa direzione".