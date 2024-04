Riasfaltatura della Faentina e di via San Gaetanino

Da lunedì prossimo saranno in programma dei lavori di riasfaltatura in alcuni tratti delle vie San Gaetanino e Faentina, quest’ultima tra l’incrocio con la via Canalazzo e la rotonda Spagna. Lo comunica Palazzo Merlato. Le opere si sono rese necessare per il rifacimento del manto stradale.

I lavori in questione avranno una durata di circa due settimane e non si prevedono chiusure al transito, ma solo restringimenti di carreggiata in corrispondenza dei tratti dove saranno in esecuzione le operazioni di riasfaltura, che potrebbero provocare alcuni disagi alla circolazione.