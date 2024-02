Riasfaltatura in via dei Visconti. Poi via della Dogana

Sono in corso in questi giorni i lavori che precedono la riasfaltatura in via dei Visconti. La strada è interessata da un intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà inizialmente la sostituzione delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche e poi, dopo circa una decina di giorni, la scarifica e la posa del nuovo manto stradale. Al termine si passerà alla non lontana via della Dogana, dove verrà asfaltata parte della strada.

I due interventi rientrano nel secondo stralcio di manutenzioni stradali del 2023 per un valore complessivo di 150mila euro.

"Diversi interventi programmati che nel 2023 hanno subito una brusca interruzione oggi possono partire sia in aree artigianali che in aree prettamente residenziali – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori –. Alcuni interventi come questi sono già in corso o in fase di avvio e questo è possibile grazie al prezioso, professionale e puntuale lavoro dell’ufficio tecnico".