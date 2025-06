Riasfaltature di strade e lavori su ponti

Il Comune di Lugo ha stilato un calendario di interventi sulle strade, recuperando risorse da residui di cantieri, voci già inserite in bilancio e compensazioni. Stanno per prendere il via i lavori in via Guerra, dietro la scuola Codazzi, che diventerà a senso unico mentre verrà realizzato un collegamento ciclopedonale con via Mentana. Nello stesso appalto verrà asfaltato vicolo Scalaberni. Si procederà poi con la rotonda su via Provinciale Cotignola, i marciapiedi di via Don Minzoni tra viale Bertacchi e via Cento, il parcheggio e il viale della Stazione di Voltana. Verrà riasfaltata anche via Cacopardo a San Bernardino a seguito del rifacimento della linea dell’acquedotto da parte di Hera. Così come in via Martiri di Fabriago e in via Curiel nei tratti interessati dall’intervento sulla fognatura, concluso. Sempre a carico del Comune sarà effettuato il ripristino post alluvione, con risorse finanziarie assegnate a seguito delle ordinanze della Struttura Commissariale, su alcuni ponti; quello di via Cantarana, un altro su via Plontino all’incrocio con via Lunga superiore e quello su via Zagonara all’angolo con via Canaletta. Entro fine mese Sogesid dovrebbe presentare i progetti esecutivi per gli interventi che riguardano molte strade del Lughese: la bonifica di via Lunga dalla rotonda delle cinque vie alla provinciale di Maiano, la sistemazione di via Chiese Catene, via Canaletta e via Leonelli. Saranno interessate anche alcune strade del centro urbano: le vie Mentana, De Brozzi, Piratello, Felisio, Quarantola, Circondario Ponente, Circondario Sud, Oriani, Pinedo, Masi, Acquacalda, Foro Boario.

Matteo Bondi