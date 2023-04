Ricatto a luci rosse Un bigliettino ’falso’ al centro della vicenda

Lei e il fidanzato dell’epoca, si erano iscritti a un sito per adulti caricando sul profilo di coppia una ventina di foto che la ritraevano in pose hot. Poi era arrivato un nuovo fidanzato: e lei allora si era cancellata. Qualche tempo dopo però, un inquietante personaggio, mai identificato, era spuntato con minacce e ricatti: non voleva soldi ma foto pornografiche. E se la protagonista di questa vicenda – una 31enne ravennate - si era ritrovata da parte offesa (per stalking e tentata estorsione, fascicolo poi archiviato) a imputata (per simulazione di reato), era stato per via di un bigliettino attribuito all’anonimo ricattatore e pescato dalla sua buchetta: un documento artefatto - secondo le indagini della polizia coordinate dal pm Bartolozzi -, creato cioè al solo scopo di mettere pressione agli inquirenti per la ricerca del maniaco. E se la giovane, difesa dall’avvocato Antonio Diogene, aveva optato per una messa alla prova svolgendo lavori di pubblica utilità in una comunità, per il co-imputato – un 50enne esperto informatico ravennate – ieri mattina la procura ha chiesto un anno e tre mesi. Il giudice Federica Lipovscek lo ha invece assolto “perché il fatto non sussiste”, così come chiedeva la difesa (avvocato Silvia Brandolini). Le indagini erano partite da una prima denuncia del 2 maggio 2019. La giovane aveva ripercorso la sua breve esperienza sul sito per adulti fino alla cancellazione del profilo con tanto di penale pagata per l’eliminazione degli scatti dal server. Il maniaco si era fatto sotto il 25 aprile con una prima mail con 10 delle foto del sito: "Come vedi so moltissimo di te, so chi sei, dove abiti, chi frequenti (...)".

E ancora: "Non sono qui a chiederti soldi o incontri, voglio solo che tu mi invii altre foto tue dove compari nuda in pose decisamente più pornografiche". Aveva indicato una scadenza: e se lei non l’avesse rispettata, "girerò tutto il materiale a tutti i tuoi conoscenti". Venti giorni dopo la giovane era tornata in questura: il maniaco si era fatto di nuovo vivo specificando le sue pretese sulle pose, ribadendo l’ultimatum e rinnovando la minaccia di inviare il materiale "a tutta la tua cerchia". Erano seguite altre mail con foto dell’abitazione e di luoghi da lei frequentati e con frasi inquietanti: "Io per te sono e sarò per sempre un’ombra che ti osserva, un dissoluto, uno che non ha niente da perdere, un essere sfuggevole ma presente (...) un acido che ti corroderà lentamente". Da ultimo, il 17 maggio, ecco quel bigliettino nella buchetta: "So dove trovarti e presto mi farò sentire". Per l’accusa, il maniaco aveva usato server in Inghilterra e Svezia legati a società che offrono il completo anonimato dei clienti. Il bigliettino invece era stato scritto solo per dare impulso all’inchiesta. Nient’affatto, secondo la difesa dell’esperto ingaggiato dalla 31enne. E’ vero che tra i due c’era empatia, ma il reato – ha sostenuto il legale in arringa – non era immaginario: mail e minacce erano vere.

Andrea Colombari