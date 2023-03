Ricatto hot alla badante Cinque anni di condanna

Solo per un breve periodo il loro era stato un rapporto consensuale. Lui, 55enne marocchino, residente a Ravenna, aveva fatto arrivare una badante connazionale dal loro paese, affinché potesse assistergli l’anziana madre. Salvo, da un certo momento in poi, iniziare ad assumere atteggiamenti violenti che ieri, davanti al Gup Janos Barlotti, gli sono costati una condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione, due anni in più rispetto alla pena che chiedeva la Procura. L’uomo è stato inoltre condannato a risarcire 25mila euro a titolo di danno alla vittima, che si era costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Valentina Bartolini.

Quando la collaboratrice domestica, di alcuni anni più giovane, aveva deciso di interrompere la relazione, si era vista impossibilitata a lasciare la casa e costretta a subire per almeno un anno un ricatto sessuale: rapporti in cambio dei documenti di soggiorno, minacciando di distruggerli in caso di rifiuto.

L’uomo era accusato di violenza sessuale, la Procura aveva chiesto anche le lesioni, perché, in un’occasione l’aveva percossa, con l’aggravante del legame da rapporto di lavoro. I fatti contestati vanno dal 2020 fino al settembre 2021. La badante era arrivata a Ravenna dopo aver saputo da un’amica che un connazionale aveva necessità di qualcuno che accudisse la madre. Dopo i primi mesi di idillio, arricchiti anche da una frequentazione sentimentale tra la domestica e il suo datore di lavoro, ben presto quest’ultimo – che peraltro l’avrebbe regolarizzata solo a distanza di tempo – si era mostrato violento. Ed è a quel punto che per la sua dipendente sarebbe cominciato il calvario.

In più occasioni l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali, nonostante lei avesse deciso di interrompere la relazione. E questo, per l’accusa, sotto la minaccia di distruggere i documenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno. A fine settembre 2021, a seguito del rifiuto opposto all’ennesimo abuso, l’imputato l’avrebbe afferrata per il collo, colpendola con schiaffi e spingendola fuori dall’abitazione, facendola cadere a terra e procurandole lesioni. È a quel punto, dopo le cure al pronto soccorso, che la donna aveva deciso di raccontare tutto a un centro antiviolenza.