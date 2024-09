Ricatto hot, il giudice: "Si esaminino i tabulati"

Lui lughese e lei abruzzese, non si erano mai incontrati. Il loro rapporto, costruito su un fitto scambio di foto e video decisamente hot, era insomma sempre rimasto confinato nel perimetro del virtuale. Una relazione da tempi moderni che a lui - oggi 57enne - due anni fa, oltre al matrimonio, davanti al tribunale di Ravenna era costata una condanna a cinque anni di reclusione per estorsione e diffamazione. Secondo la procura del resto l’uomo si era fatto inviare da quella donna immagini e filmati che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi per poi minacciarla di renderli pubblici e inducendola così a una serie di versamenti di denaro per un totale di 480 euro. Inoltre ne avrebbe leso la reputazione girando quel materiale ad alcune amiche di lei nonché al marito.

Una ricostruzione quella accusatoria che la difesa - avvocato Nicola Casadio - ha sempre contestato ottenendo ora dal giudice bolognese d’appello una perizia sui tabulati telefonici di allora per capire chi per primo abbia contattato chi. Se cioè in quell’ottobre-novembre 2018 sia stato l’amante (virtuale) a contattare il marito di lei o viceversa. Il tutto probabilmente per vagliare definitivamente l’attendibilità delle parti offese.

All’epoca in interrogatorio, il 57enne aveva raccontato di avere conosciuto in Rete quella donna instaurando con lei dapprima un’amicizia: con il passare dei mesi, la relazione si era fatta via via sempre più piccante nonostante entrambi fossero all’epoca sposati.

L’imputato aveva sì confermato i versamenti di denaro di lei, attribuendoli però a un aiuto che la donna gli aveva voluto dare in un momento di particolare difficoltà economica. Aveva inoltre chiarito che si sentivano praticamente tutti i giorni, scambiandosi numerosi messaggi tramite whatsapp.

A suo tempo in aula i due coniugi abruzzesi avevano in parte confermato l’accaduto. La donna aveva precisato di avere inviato quei video a un uomo mai visto di persona "perché mi sentivo trascurata da mio marito". Quest’ultimo, non senza imbarazzo, aveva ammesso: "È vero, sono sempre al lavoro". Ignaro di tutto finché un giorno aveva ricevuto un messaggio da un profilo messenger a lui sconosciuto nel quale gli si svelavano le prove del tradimento virtuale della consorte. Ed ecco la spiegazione di lei che aveva poi fatto finire il caso in tribunale: "Mia moglie mi ha detto che mandava quel materiale perché costretta".