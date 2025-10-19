Riccardo Bissi, cultore del mosaico: "Ho restaurato quelli di San Vitale. Il clima che cambia li sta rovinando"

La mamma fu un’acclamata pianista per anni in tour negli Usa, venerata da attori come Clark Gable, poi docente al liceo musicale di Forlì e lui, Riccardo Bissi, da lei a ereditato il fine senso artistico per il disegno e il mosaico. Entrato giovanissimo, dopo l’Accademia di Belle Arti, nello storico gruppo Mosaicisti con bottega e laboratorio in largo Chartres, è ormai ultimo fra i discepoli di maestri come Giuseppe Salietti e Renato Signorini e soprattutto è l’ultimo dei restauratori dei mosaici dei monumenti ravennati. Cultore dei ‘cartoni’ dei mosaici, esperto e docente alla Scuola di restauro diretta da Cetty Muscolino, anche Bissi lancia l’allarme sul bisogno di un continuo monitoraggio delle opere musive per evitare il rischio di danni dovuti al tempo e ai cambiamenti climatici.

Come può il cambiamento climatico incidere sui mosaici dei monumenti ravennati?

"Diciamo meglio: uno degli effetti del cambiamento, ovvero le fortissime temperature estive, ben può incidere sulla salute dei mosaici. Pensi che quando lavoravamo al battistero Neoniano, fra gli anni 70 e 80, fu fatta un’indagine microclimatica durata un anno proprio per avere dati finalizzati alla salvaguardia delle opere. Orbene credo che a nessuno sfugga che nel mezzo secolo che ci divide da allora la temperatura, quella estiva in particolare, sia ampiamente mutata. Indagini microclimatiche andrebbero costantemente svolte. E non solo..."

Ovvero?

"Il monitoraggio dei monumenti dovrebbe essere a ogni livello... Ravenna ad esempio ha il problema della subsidenza e quindi l’abbassamento del suolo ben può incidere sulle strutture portanti, e poi c’è il fattore tempo. Anche i restauri che feci fra gli anni 60 e 80 dovrebbero essere osservati perché potrebbero aver bisogno di interventi. Insomma, noi abbiamo ben otto monumenti con i relativi mosaici che sono patrimonio Unesco: bene, credo che sia un patrimonio che dovrebbe essere tutelato all’inverosimile!"

Sull’argomento ci torniamo. Adesso mi racconti come è arrivato al mosaico...

"Per sgomberare il campo da equivoci, vorrei fosse chiaro che io non sono un mosaicista, non ho mai prodotto un mosaico; sono invece un appassionato dei ‘cartoni’, un esperto e un restauratore di mosaici. Detto questo spiego che tutto è iniziato perché a me piaceva disegnare, una dote naturale, avevo nove e sentivo che avrei dovuto sfruttarla e così entrai all’Accademia, grazie a un esame dopo le medie".

All’epoca dove abitava?

"Sono nato a Cervia nel 1939. La mamma, Pia Damerini, e il babbo, Guido, dipendente dell’ente che poi si chiamò Inps, abitavano a Forlì e avevano una casa a Cervia per la villeggiatura. Mia madre, milanese, era una pianista di gran fama. Neanche diciottenne aveva iniziato la carriera concertistica prima in Inghilterra poi in America. Si era diplomata con lode al conservatorio di Milano nello stesso giorno in cui si diplomò Arturo Benedetti Michelangeli, ma lui non ebbe la lode."

Che anni erano?

"Anni Venti e Trenta, la mamma era del 1905. Negli Stati Uniti si divideva fra New York e Los Angeles, Hollywood. Era amica dei grandi attori, mi parlava spesso di Clark Gable, un’esperienza grandiosa da cui si ritirò dopo la mia nascita e l’avvento della guerra".

Lei al passaggio del fronte aveva cinque anni, cosa ricorda...?

"I bombardamenti dell’Orsa Mangelli. Il babbo aveva attrezzato un rifugio nell’aia".

Diceva dell’ammissione all’Accademia, quindi lei venne a Ravenna giovanissimo.

"Sì, a metà degli anni 50. All’Accademia ebbi come maestri Giuseppe Salietti e Renato Signorini. Furono loro a farmi scoprire il mosaico. Lì incontrai anche Silvia, che divenne mia moglie. La scuola era in via Baccarini e dall’aula di mosaico si arrivava direttamente alla Bottega del Gruppo Mosaicisti. Un giorno entrai nella Bottega e ci sono rimasto per decenni, anche dopo la trasformazione in cooperativa e il trasferimento in zona San Vitale; la Bottega, ricordo... Aveva l’ingresso su largo Chartes... Quanta gente entrava a visitarla...!"

In quegli anni era una fucina di ‘artisti delle tessere’.

"Non c’è dubbio: Salietti, Signorini, Cicognani e tanti altri. La Bottega era anche meta dei partecipanti ai corsi bizantini, si stavano realizzando le copie dei mosaici antichi che poi facevano il giro del mondo. A proposito dei ‘cartoni’ fatti allora, forse proprio perfetti non sono. Oggi si potrebbero rifare tutti, soprattutto a vantaggio delle scuole, io ci sto lavorando..."

Dalle sue mani sono passati i restauri dei mosaici di tutti i monumenti.

"Iniziammo nel 1968, i lavori erano affidati al Gruppo Mosaicisti. A San Vitale c’erano dei distacchi... La volta fu suddivisa in tante sezioni, tagliate e staccate con una tecnica messa a punto da Signorini... Si usava anche il trapano a mano. Un lavoro emozionante, perché andavo a contatto con il passato... La polvere che mi veniva addosso proveniva direttamente dalle malte di 14 secoli indietro. Ho visto cose che nessuno mai più vedrà. Dopo San Vitale passammo a Galla Placidia, anche qui consolidammo tutta la volta..."

Come avveniva il lavoro?

"Per il consolidamento utilizzavamo colle da falegname stese a tre strati su tessuti di cotone e poi si procedeva al reinserimento con malta a calce e un po’ di cemento, anche, ma non sempre, con l’ausilio di una controvolta in legno... Nel restauro a Sant’Apollinare in Classe usammo anche resina".

Poi diventò anche docente...

"Sì, alla scuola di mosaico organizzata dalla Soprintendenza ai Monumenti e diretta da Cetty Muscolino. Insegnavo al corso di restauro e contemporaneamente operavo sui restauri nei monumenti, Cetty veniva sempre a visionare il nostro lavoro. Peraltro campioni di malta antica che staccavamo dalla volta venivano consegnati alla Soprintendenza per le analisi..."

Fino a quando ha operato sui mosaici antichi?

"Sono andato in pensione nel 2005 dopo quasi 40 anni di restauri. Pensi che fra gli ultimi lavori ci fu anche lo strappo di uno dei mosaici pavimentali, quello con i ‘Geni delle quattro stagioni’, venuti alla luce in via D’Azeglio. Adesso sto lavorando per farne un ‘cartone’. Ho scoperto aspetti inediti di quel mosaico. E sa cosa le dico tornando ai rischi odierni nei monumenti? Una provocazione: che avrei voglia e forza di scendere ancora in campo a fare i monitoraggi, battendo con le nocche sui mosaici. Ma oggi c’è tanta tecnologia, basterebbe metterla in campo e fare una cartella clinica di ogni opera"

Lei è un esperto del mosaico antico, come vede quello moderno?

"Per me il mosaicista dev’essere prima un artista e un bravo pittore, poi un bravo mosaicista!"

Carlo Raggi