Riccio, l’avvocato con la passione della corsa domani alla Feltrinelli

Domani, alle 18, alla Feltrinelli di Ravenna (via Diaz 14), sarà presentato il libro ’Corsa e coscienza, un incontro nel cuore’, di Roberto Riccio, pubblicato da Edizioni Io e te. Riccio a 44 anni ha abbandonato la professione di avvocato e ha intrapreso un percorso di ricerca di sè anche attraverso la pratica quotidiana della corsa. La corsa, per lui è un’attività ineludibile per cercare di arrivare alla propria coscienza. Alla presentazione del libro interverrà Stefano Righini, Presidente dell’associazione Ravenna Runners Club.