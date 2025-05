È dedicato al tema ’Ricerca e innovazione in campo sanitario, biomedicale e farmaceutico: ricadute economiche e sociali sul territorio’ l’inter-meeting organizzato fra i Club Rotary e Lions di Lugo ed il Lions Club di Bagnacavallo in programma oggi dalle o20 presso l’Ala d’Oro di Lugo. La serata si pone l’obiettivo di rappresentare una occasione di confronto alla presenza di esperti. Parteciperanno il dirigente responsabile della Unità operativa complessa di Tecnologie sanitarie e informatiche di Imola, Cristian Chiarini e l’amministratore delegato del Maria Cecilia Hospital, Lorenzo Venturini. Le conclusioni all’assessore alle politiche per la salute della Regione, Massimo Fabi. Saranno presentate anche le ultime tecnologie e metodologie che stanno rivoluzionando il settore sanitario.

m.s.