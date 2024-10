Ricercato arrestato a Milano Marittima: deve scontare 18 mesi di carcere

Ravenna, 8 ottobre 2024 - Era destinatario di un provvedimento di cattura il 46enne originario della Campania, rintracciato dalla Polizia di Stato all’alba di oggi a Milano Marittima all’interno di un immobile in disuso.

Ad emettere il provvedimento - per un cumulo di pene quantificato in 18 mesi di carcere (oltre ad una multa di 300 euro riferibile a condanne per reati di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e danneggiamento) - era stata la Procura Generale presso la Corte D’Appello di Lecce.

L’operazione, congiuntamente condotta dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Questura di Ravenna, è scaturita dagli approfondimenti svolti sulle dichiarazioni di una donna giunta al Pronto soccorso a seguito di un’aggressione da parte del compagno, sul quale risultava pendente un ordine di carcerazione.

Dopo le operazioni di identificazione, è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.