Ricette false per il dottore. Condannata a tre mesi

Aveva ammesso di averle in effetti scritte lei quelle ricette, anche se "sotto dettatura", falsificando la scritta del dottor Molducci "perché lui mi diceva di fare uno scarabocchio". Ieri pomeriggio Elena Vasi Susma, la 54enne di origine romena a suo tempo colf del 67enne Danilo Molducci, storico medico di Campiano deceduto nella sua camera da letto il 28 maggio 2021 in circostanze ancora al vaglio della magistratura, è stata condannata dal giudice Roberta Bailetti a tre mesi.

Nel processo in corte d’assise a Ravenna per l’omicidio del medico, il 3 giugno dell’anno scorso la donna, difesa dall’avvocato Antonio Giacomini, era stata assolta "perché il fatto non sussiste" con assoluzione già passata in giudicato. Del resto già durante le requisitoria del pm Angela Scorza, c’era stato un cambio di inquadramento: da esecutrice materiale del piano, a vittima delle pianificazioni del figlio 42enne del defunto messe in piedi per avvelenare l’uomo con un sovra-dosaggio di quegli stessi farmaci che assumeva. Si tratta di Stefano Molducci di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia) anche lui assolto con formula piena in primo grado e per il quale, in seguito al ricorso della procura ravennate, l’appello è stato fissato per inizio anno nuovo.

In quanto alle ricette finite all’indice degli inquirenti, era emerso che in cinque mesi in due farmacie di Ravenna ne erano arrivate 29 del dottor Molducci con auto-prescrizione di quantità importanti di farmaci vari tra cui anche benzodiazepine: ma solo due erano state compilate e firmate dal medico mentre le altre perlopiù dalla sua colf. In aula a metà maggio dell’anno scorso era stata la stessa imputata per falso ideologico a fornire la sua versione dei fatti. In buona sostanza da un lato aveva ammesso le falsificazioni, dall’altro aveva rimarcato la sua buona fede.

"Ho lavorato due anni in casa del dottor Molducci – aveva detto – durante i quali sarà andato al pronto soccorso 40 volte. Nel 2020, dopo essersi operato a una spalla, non riusciva più a scrivere: così mi dettava le ricette, mentre all’inizio le compilava lui o il figlio. Inizialmente andavo con lui in farmacia; poi andavo solo io ma non avevo alcuna idea di che medicinali fossero, mi fidavo del dottore". Le farmacie di riferimento erano principalmente due: e comunali 1 e 8 di Ravenna. Ad un certo punto una farmacista si insospettì: "Mi disse che di un certo medicinale, il Contramal, non potevo prendere quel quantitativo perché era pericoloso. Ma quando lo dicevo al dottore, lui mi diceva che non poteva smettere di assumerlo da un giorno all’altro".