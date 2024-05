Ricette mediche falsificate. La badante: "Me le dettava lui"

Ha ammesso di aver scritto lei quelle ricette anche se "sotto dettatura", e falsificando la scritta del dottor Molducci "perché lui mi diceva di fare uno scarabocchio". A carico di Elena Vasi Susma, la ex badante del medico di base morto a Campiano nel 2021,

si sta celebrando un secondo processo per falso, una costola di quello principale dove la donna e il figlio della vittima, Stefano Molducci, sono imputati principalmente per l’omicidio del dottore secondo l’accusa compiuto con un avvelenamento da farmaci. In cinque mesi in due farmacie di Ravenna erano arrivate 29 ricette del dottor Molducci, con auto prescrizione di quantità importanti di farmaci vari tra cui anche benzodiadepina, ma solo due erano state compilate e firmate dal medico, le altre dal figlio o dalla badante. Ieri, davanti al giudice onorario Tommaso Paone, è stata la stessa Vasi Susma – difesa dall’avvocato Antonio Giacomini – a fornire la sua versione dei fatti. Da un lato ha ammesso le falsificazioni, dall’altro ha rappresentato la sua buona fede. "Ho lavorato due anni in casa del dottor Molducci – ha detto –, durante i quali sarà andato al pronto soccorso 40 volte. Nel 2020, dopo essersi operato a una spalla, non riusciva più a scrivere, così mi dettava le ricette, mentre all’inizio le compilava lui o il figlio. Inizialmente andavo con lui in farmacia, poi andavo solo io, ma non avevo alcuna idea di che medicinali fossero, mi fidavo del dottore". Le farmacie di riferimento erano principalmente due, le comunali 1 e 8 di Ravenna. Ad un certo punto una farmacista si insospettì. "Mi disse che di un certo medicinale, il Contramal, non potevo prendere quel quantitativo perché era pericoloso. Ma quando lo dissi al dottore, lui diceva che non poteva smettere di assumerlo da un giorno all’altro". Dalle denunce e dalle indagini successive è si era poi arrivati all’accusa di omicidio, con la badante e il figlio presunti complici tra loro, circostanza che tuttavia nel processo principale per ora non sta emergendo. Sempre ieri erano previste le testimonianze dei farmacisti, ma la difesa ha acconsentito all’acquisizione dei verbali di sommarie informazioni che già chiariscono il quadro. La sentenza prevista a novembre, quindi dopo che a giugno si conoscerà l’esito del processo madre.

l. p.