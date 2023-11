Riceve droga a casa con pacco postale, arrestato

Lunedì pomeriggio a Casola Valsenio la polizia ha arrestato un 45enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: in casa dell’uomo erano appena giunti con un corriere quasi cinque etti di hashish. Il diretto interessato si è in buona sostanza attribuito la destinazione della droga, scagionando così ogni altra persona convivente, e sostenendo di farne un uso personale.

Il sequestro è scattato perché gli investigatori della sezione Antidroga della squadra Mobile ravennate, hanno deciso di approfondire una segnalazione circa un pacco sospetto giunto in un’azienda spedizioniera di Ravenna. Una volta qui, gli agenti hanno verificato il contenuto: ovvero cinque panetti confezionati con cellophane trasparente e dalle inconfondibili caratteristiche dell’hashish.

Con il coordinamento della procura di Ravenna, il pacco è stato dato in consegna al destinatario, il 45enne appunto. Poliziotti della Mobile, a bordo del furgone dello spedizioniere, hanno monitorato ogni passaggio. L’operazione è stata continuativamente seguita da due equipaggi in abiti civili. In particolare una volta all’abitazione, l’addetto alle consegne ha proceduto alla formale notifica del plico: a quel punto gli agenti hanno bloccato il destinatario: il 45enne, con alcuni precedenti di polizia, è stato dichiarato in arresto all’esito degli esami qualitativi della Scientifica svolti su un campione di droga, risultata complessivamente circa mezzo chilo.

L’arrestato è stato infine sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. Ieri mattina il 45enne è comparso davanti al giudice del tribunale di Ravenna: il suo arresto è stato convalidato e la misura cautelare nell’abitazione è stata confermata.