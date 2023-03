Ricevute in municipio le atlete di Cervia Ginnastica e Sport

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato le ginnaste della squadra ’Cervia Ginnastica e Sport SSD’ di ginnastica ritmica, che hanno iniziato il Campionato di serie A2. La squadra, neo promossa in serie A, ha avuto due anni d’oro, passando dalla promozione in serie B a quella in A2 in soli due anni. Ottimo l’esordio della squadra in questa stagione, infatti nella prima tappa del campionato disputatasi a Cuneo ha conquistato il 6° posto e oggi sarà ad Ancona per la seconda tappa con la volontà di migliorare la posizione. Queste le ragazze che stanno affrontando il campionato: Giulia Capacci, Nicole Gramellini, Allegra Jakic, Margherita Fucci, Margherita Ravaioli, Malvina Chakyr (ginnasta straniera in prestito, tedesca di origine ucraina). Le atlete sono allenate da Simona Ravaioli, Yana Sinyel’ Nikova e Natalia Putko, le quali accompagnano in questo percorso sia le ragazze che le famiglie che non fanno mai mancare il loro sostegno e il tifo durante le competizioni. Il sindaco e l’assessore hanno espresso alle ginnaste ed alle istruttrici l’apprezzamento per il risultato conseguito, augurando a loro brillanti successi per i prossimi appuntamenti in cui saranno impegnate.