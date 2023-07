Richiesta Cis per Allagamenti, Presentazione Domanda Entro il 30 Agosto È possibile presentare la domanda per il Contributo di immediato sostegno, destinato ai nuclei familiari allagati, fino al 30 agosto per l'acconto (fino a 3.000€) e fino al 30 ottobre per il saldo (fino a 2.000€, per un totale di 5.000€). Compilazione e presentazione on line: https://bit.ly/cis-online-ra.