Ricicli di pace, il riutilizzo post bellico dei materiali dei soldati

di Paolo Casadio

La tutela della memoria, il suo recupero – mai come in quest’occasione sostantivo fu meglio azzeccato – passa sovente attraverso la passione e il volontario impegno di persone consapevoli: dell’importanza delle testimonianze, della fragilità dei patrimoni collettivi. Sino al 2 maggio, nelle sale del Museo della Battaglia del Senio di Alfonsine sono esposti i ricicli di pace dei materiali di guerra raccolti da Bruno Zama. È una visita che consiglio, sia per la quantità dei reperti, la rarità di alcuni di essi, la loro purtroppo attualità resa da una piccola sezione dedicata ai riutilizzi bellici della popolazione ucraina.

La repertazione copre un arco temporale che va quindi dalla Grande Guerra fino ai giorni nostri. Chi recuperava, chi riutilizzava, chi riusava? Si può affermare tutti. Caliamoci nei panni dei soldati al fronte, delle nostre azdore, dei contadini, degli artigiani, in epoche di povertà e assenza di beni primari quali furono il periodo bellico e postbellico. Qui in Romagna il conflitto fu particolarmente cruento e, si ricordi, durevole, fermandosi il fronte per un intero inverno sulla linea rappresentata dal fiume Senio. Si aggiunga a questo la straordinaria inventiva italiana del dopoguerra, la manualità dei nostri artigiani, l’antica arte di arrangiarsi, l’abbondanza e varietà dei materiali (spesso pericolosi), il diffondersi del mestiere del recuperante e, soprattutto, l’assenza di sprechi. Non si buttava via nulla: lo spreco era sconosciuto. Ecco quindi che gli oggetti di morte – anche se gli oggetti, in sé, sono neutri – diventano oggetti di uso comune quali scolapasta, imbuti, lampade, tegami, pitali, mestoloni per liquami, schiumarole, brocche per il latte, tazze, padelle, scaldini per ’preti’; le stoffe militari e i paracadute divenire cappotti e persino abiti da sposa, in un elenco breve e inesausto che rimanda appunto alla visita della mostra.

Bruno Zama ne ha fatto, come dicevo, passione di vita e collezione in un modo che supera il semplice collezionismo: non solo un raccogliere ma ricostruire, anche grazie ad alcune pubblicazioni, la storia dei reperti, il loro rapporto con l’economia e la società del tempo; indaga su cultura e aspetti sociali, sviluppo di tecniche eccetera. Ricostruisce in pratica l’aspetto filologico del recupero, ma soprattutto l’aspetto umano che ne capovolge il significato in strumenti di vita e quindi di pace.