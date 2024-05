Ricominciare: domani inaugurano due mostre

Domani alle 18:30, presso l’ex chiesa di S. Maria della Misericordia (Via Emilia interna 86/A a Castel Bolognese), si terrà l’inaugurazione di due mostre dedicate all’evento che lo scorso anno ha segnato duramente il territorio: ’Alluvione: l’architettura rivela la sua visione’ a cura dell’Ordine degli architetti di Ravenna e ’Acqua di maggio ventiventitré’, a cura dell’amministrazione comunale. L’inaugurazione dei due allestimenti avviene in concomitanza con l’avvio della Sagra di Pentecoste, a un anno esatto dalla seconda esondazione del fiume Senio nel 2023. Nella sala espositiva sarà allestito un percorso con diciassette fotografie (selezione a cura dell’assessorato alla Cultura) che riportano emotivamente alle ore immediatamente successive all’alluvione, nelle quali l’acqua ha reso “metafisico” l’abitato: una dimensione dove acqua e tempo sono sospesi. In occasione della doppia inaugurazione sarà presentato il brano ’Pesci rossi lungo i fossi (salviamo il salvabile)’ di Valentino Bettini. Le due esposizioni resteranno aperte a ingresso libero fino al 26 maggio.