Riconfermato Luca Grilli alla presidenza dell’Ancip

L’assemblea di Ancip, tenutasi a Roma, ha riconfermato per il quarto mandato consecutivo Luca Grilli alla presidenza dell’associazione che riunisce le compagnie e imprese portuali italiane. Una nomina che, come sottolinea Ancip, "testimonia la fiducia costruita nel tempo attraverso un lavoro costante e condiviso". Commenta l’elezione anche il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni: "Mi congratulo con Luca Grilli per questa importante nomina, che rappresenta un riconoscimento del lavoro fatto finora e, allo stesso tempo, è una dimostrazione di fiducia per le sfide future che attendono le compagnie portuali d’Italia". La giornata assembleare si è aperta con la relazione del presidente, che ha ribadito il valore strategico dell’associazione: "Siamo un sistema, non una somma. Una casa comune per cooperative e imprese portuali, storiche o appena nate". Grilli ha insistito sulla necessità di difendere e rilanciare l’identità del comparto, in una fase caratterizzata da "tensioni politiche e incertezze normative". Particolarmente significativo è stato il riferimento al riconoscimento dei Sieg – Servizi di Interesse Economico Generale: "È un fatto politico e strategico. Ancip non è mai stata così trasversale, e questo rafforza la sua rappresentatività nel mondo portuale". Nel suo intervento, Grilli ha tracciato la rotta per il futuro dell’associazione: "Oggi più che mai, abbiamo bisogno di una struttura non forte nei toni, ma nei contenuti. Non forte nei titoli, ma nella coerenza. Solo così gli interessi di tutti verranno portati avanti". "È un incarico che, sono certo, Grilli continuerà a ricoprire con la professionalità e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinto. Una designazione a livello nazionale che rappresenta un orgoglio anche per la città di Ravenna", aggiunge Barattoni. L’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2024 e rinnovato le cariche. Insieme a Grilli, sono stati eletti vicepresidenti Patrizio Scilipoti (Civitavecchia), Pierpaolo Castiglione (Napoli) e Mauro Piazza (Venezia). Gaudenzio Parenti è stato confermato direttore generale dell’associazione.

m.v.v.