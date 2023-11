Riconoscimenti a tre giovani talenti

Nuovi successi per il Ravenna Ballet Studio al concorso internazionale di danza ‘Bologna Ballet Competition’ , che si è tenuto al Teatro Duse. Tre giovani talenti, Andrea Pieri, Claudia Albertini e Agnese Biga, allievi della scuola ravennate diretta da Cinzia Di Pizio, sono arrivati ai primi posti. Ad Andrea e Claudia la giuria ha assegnato il primo premio per il duetto di danza contemporanea (coreografia di Claudia Bosco) ed il secondo per il passo a due di danza classica (coreografia Cinzia Di Pizio). Agnese si è esibita in un assolo di danza contemporanea (di Claudia Bosco) conquistando il secondo posto nella sua categoria. Numerose le borse di studio assegnate a questi giovani talenti, ai quali sono andati i complimenti della giuria non solo per la preparazione tecnica ma anche per la maturità interpretativa dimostrata in palcoscenico, essi avranno infatti l’opportunità di frequentare stage e corsi di avviamento alla professione presso prestigiose compagnie come il Balletto di Roma, il Balletto del Sud e la ZfinMalta National Dance Company.