Riconoscimento per la LugoRun. Sarà Campionato nazionale Uisp

Una notizia attesa e auspicata che giunge come riconoscimento per le precedenti edizioni organizzate e come forte segnale di rilancio per un territorio colpito duramente dall’alluvione: domenica 5 maggio Lugorun 21K sarà Campionato Nazionale Uisp 2024 sulla distanza dei 21,097 Km, ovvero la Mezza Maratona. Dunque, il prossimo 5 maggio a Lugo saranno assegnati i trofei nazionali, sia in campo maschile che in quello femminile, sia individuali che per squadre, con la distinzione fra le diverse categorie previste dalla struttura di attività di atletica leggera nazionale. Una sorta di traguardo significativo per l’organizzazione l’evento di running e walking promosso dal Comitato Uisp Ravenna-Lugo, in collaborazione con l’Asd Liferunner e col supporto delle società podistiche del territorio, che prenderà il via dal piazzale del Pavaglione di Lugo. Lo scorso anno infatti la manifestazione, valida come Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna, si corse in segno di solidarietà per le popolazioni dei territori limitrofi a Lugo colpiti da un’ondata alluvionale che si pensava unica e irripetibile e che invece da metà maggio, dunque proprio pochi giorni dopo LugoRun, sommerse tutta la Romagna mettendo in ginocchio un territorio vastissimo. Il 5 maggio si ripartirà dal piazzale del Pavaglione per un grande evento nazionale che rappresenterà l’ennesima dimostrazione di rinascita dell’intero territorio.