Riconoscimento speciale al Carlino per gli articoli sugli allagamenti

L’informazione ha avuto un ruolo essenziale nella gestione dell’alluvione. Sia per informare i cittadini sia per portare "fuori" la realtà che stava affrontando la Romagna. Un premio speciale nell’ambito del Guidarello è stato assegnato alle redazioni romagnole de Il Resto del Carlino che hanno seguito passo passo la cronaca di quei giorni. Il premio è stato assegnato "per la copertura giornalistica assicurata agli eventi alluvionali e tramite questo riconoscimenti l’associazione degli Industriali della Romagna omaggia con gratitudine l’impegno e la sensibilità di tutti i cronisti e le croniste delle testate del territorio impegnate sul campo, a conferma della vitalità della cronaca locale e della sua importanza per tutta la comunità". Sul palco dell’Alighieri, oltre al vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini, sono saliti Andrea Degidi, caposervizio del Carlino Ravenna, Emanuele Chesi, caposervizio del Carlino Cesena, Marco Bilancioni, caposervizio del Carlino Forlì e Carlo Cavriani, caposervizio del Carlino Rimini.

g.c.