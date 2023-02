Nelle presentazioni che sto proponendo in questo periodo, cerco di rendere il più possibile l’immagine visiva di quel che era l’Italia, e nello specifico la Romagna, all’indomani della Liberazione. L’ho vista in tante fotografie, descritta nei giornali dell’epoca – uno di essi era proprio Il Resto del Carlino, allora ribattezzato Giornale dell’Emilia – e ripresa dai documentaristi degli eserciti Alleati. Rammento, tra l’altro, come rimasi colpito dall’elevato numero di mine disseminate prevalentemente nel nostro territorio: circa due milioni e mezzo. E non è che si sapesse sempre dov’erano, sicché spesso lo si veniva a conoscenza quando qualche cristiano saltava in aria, come accadde la sera del 16 novembre 1944. Un ragazzo di Madonna dell’Albero, il ventenne Domenico Marzaloni, restò dilaniato dallo scoppio di un ordigno sepolto. Era allora sacerdote del borgo don Domenico Turci, originario di Castiglione di Ravenna, dov’era nato nel 1914. Un prete giovanissimo, appena trentenne, già cappellano di Lavezzola e dal 1941 ordinato parroco appunto a Madonna dell’Albero. Don Turci non ci pensa troppo su – o, se ci pensa, decide di correre il rischio – e facendosi carico dell’incolumità altrui l’indomani si adopera per segnalare, coprendo il terreno con ramoscelli di siepe, la presenza di mine lasciate dai tedeschi ormai in ritirata. Accade però l’imprevisto, poiché il religioso viene sorpreso da una pattuglia tedesca proprio durante l’esecuzione del lavoro di segnalazione, e a nulla serve tentare di spiegare le motivazioni umanitarie della sua attività.

La guerra non sa che farsene dell’umanità. Don Turci viene dapprima malmenato e poi trascinato a Ravenna, presso un comando della Wehrmacht in via Ravegnana. Qui viene torturato e portato in luogo sconosciuto per essere giustiziato. Il suo corpo non fu mai ritrovato: forse seppellito, forse gettato nei Fiumi Uniti. Qualcuno lo vide quando uscì dal comando, scortato dai soldati, e fu l’ultima volta. Nell’immediato dopoguerra sorsero due scuole riservate agli sminatori, volontari che, a mani nude, s’incaricarono di disinnescare la mortale eredità bellica. Un lavoro che si protrasse sino al 1949, ricordato da una lapide sull’argine del Senio dedicata a quegli “uomini silenziosi che ogni giorno conducevano una guerra privata contro un nemico assurdo e nascosto, per cui ogni sera qualcuno all’appello non rispondeva”.

Paolo Casadio