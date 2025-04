Ricordiamo anche i soldati alleati caduti in Romagna

La ricorrenza della festa della Liberazione del 25 aprile viene da sempre doverosamente ricordata anche nella nostra provincia con tante cerimonie, manifestazioni o visite ai cippi di caduti.

Rimangono invece dimenticati in questa occasione i cimiteri di guerra alleati che si trovano, come in ogni parte d’Italia, anche a Piangipane e Faenza, dove riposano rispettivamente 988 e 1152 caduti, alcuni dei quali rimasti ignoti. Eppure sono stati questi giovani combattenti dell’esercito alleato, provenienti da ogni parte del mondo per sconfiggere l’esercito nazifascista e a liberare quindi l’Europa e la stessa Italia.

Perché allora non ricordare ed onorare, e non solo il 25 aprile, anche questi soldati caduti nella battaglia del Senio e che ora riposano quasi sempre dimenticati in questi due nostri cimiteri di guerra alleati del ravennate?

E forse anche il mondo della scuola potrebbe essere chiamato in questo senso ad un opera volta a sensibilizzare i nostri giovani studenti sulle follie della guerra e per ricordare loro quei tanti caduti, spesso giovanissimi, che si sono sacrificati, anche morendo, per la libertà e la pace di cui proprio quei nostri giovani studenti stanno ora beneficiando.

Renzo Rossi