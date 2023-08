Ricordo di Andrea Bottaro, vent’anni dopo

È difficile vedere una reazione non di formalità in una persona che si apre solo con gli amici a cui tiene di più. Andrea Bottaro, conosciutissimo dal mondo dello sport, dei locali notturni e dell’imprenditoria, scomparso in un tragico incidente 20 anni fa, era visto da chi non lo conosceva come una persona abbastanza chiusa, se non un po’ burbera. Io ero uno di quelli che ogni tanto lo incontrava per un lavoro che svolgevo. Mi servivano le sue firme, e ci si fermava per forza qualche minuto. Non eravamo in confidenza, non avevo il suo numero di telefono; e in un’occasione non riuscivo a trovarlo mai. Finché una volta, arrivando in bici e vedendolo uscire di casa, lo chiamai come se ci separasse un chilometro. Ero vicino, ma non mi notò. Guardava nelle lontanaze. Lo chiamai dal lato opposto della strada e lui, leggermente scosso, disse: "Eri te?? Miseria! Sembravi uno di 3 metri!" Al momento del solito disbrigo per le carte gli domandai una precisazione, ma lui stava sorridendo. "Cos’è per prima?" chiesi, e allora iniziò ridere di gusto. Era una sera di aprile, serena e vuota. Prima di salire sulla sua moto mi salutò con una stretta di mano, ad altezza d’uomo. Quando seppi della sua morte rammentai quell’incontro. Tutto uguale. Tranne per il particolare della stretta di mano. Pensando a lui che pareva dirmi di non poter riproporre più quel gesto, ma volendo lo stesso salutarmi. Ancora con un sorriso.

Matteo F. Camerani