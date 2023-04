Ricordo di Arianna Marchi a due anni dalla morte

Un omaggio alla memoria di Arianna Marchi a due anni dalla morte. Nella mattinata di giovedì 27 aprile una delegazione di cooperatrici e cooperatori si è recata in visita al cimitero di Fognano, dove riposa ladirigente cooperativa. Marchi, presidente della cooperativa sociale Zerocento, morì nel 2021 fa a soli 51 anni. Sono intervenuti il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi e il presidente della cooperativa sociale Zerocento, Stefano Damiani che le è succeduto alla guida della cooperativa l’ha ricordata sulle note di ’Bella Ciao’.

Lucchi ne ha commemorato la figura, sottolineando la sua capacità di creare comunità: Le iniziative per onorare il ricordo di Arianna Marchi proseguono stasera data in cui Zerocento organizza una cena di raccolta fondi il cui ricavato andrà interamente a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. La cena si terrà al circolo Arci “La Quercia” di via Ravegnana 294 a Faenza. Tutti i posti disponibili sono stati prenotati.