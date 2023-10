Ricordo per Norma Cossetto dopo la panchina rovinata

L’associazione culturale ’Tessere del 900’, in collaborazione con l’associazione nazionale ’Marinai d’Italia’, organizza alle 18.30 di stasera un ricordo di Norma Cossetto con la deposizione di una rosa simbolica sulla panchina dedicata a lei che si trova a Marina di Ravenna in viale Ciro Menotti, angolo viale Zara, e che è stata di recente vandalizzata "nel silenzio generale delle istituzioni e delle associazioni ravennati", come sottolinea l’associazione in una nota.

L’incontro proseguirà con la partecipazione di esponenti della comunità giuliano-dalmata di Marina di Ravenna nella sede dell’associazione Marinai d’Italia in piazzale della Marina 1 a Marina di Ravenna, dove verrà presentato ‘Foiba Rossa’ (edizioni Ferrogallico), il fumetto che racconta la storia di Norma e degli italiani d’Istria (info e prenotazioni: info@tesseredel900.it). L’associazione ’Tessere del 900’ ha donato una copia del libro alle biblioteche e alle scuole del territorio ravennate.