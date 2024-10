Ravenna, presentato ricorso contro l’abbattimento di 50 pini

Ravenna, 25 ottobre 2024 – I pini di viale Romagna, analizzati dal dottore Forestale e Arboricoltore Gian Pietro Cantiani, esperto del massimo livello in Italia, sono risultati essere in buona salute.

È quanto emerso in occasione della presentazione (avvenuta in una conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede dell’associazione Wwf Ravenna), da parte dei cittadini del gruppo ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ coadiuvati da Wwf Ravenna e Italia Nostra sez. Ravenna, del ricorso ex art. 700 Codice di Procedutra Civile per danno alla salute che potrebbe essere provocato dall’abbattimento dei 50 pini di viale Romagna a Lido di Savio.

“I 49 alberi di pino domestico di viale Romagna – scrive il dottor Cantiani – presentano allo stato attuale una buona sicurezza fitostatica”.

Il dottore Forestale Daniele Zanzi, tra i massimi esperti d’Italia e d’Europa, ha effettuato un’analisi dei servizi ecosistemici offerti dell’alberata tramite il sistema I-Tree: i cittadini sarebbero privati di benefici ecosistemici, che si ripercuotono sulla loro salute, quantificabili in quasi 200mila euro all’anno. Il dottor Ruggero Ridolfi, Oncologo ed Endocrinologo e membro Isde (Associazione Italiana Medici per l'Ambiente), ha evidenziato la situazione ambientale critica del ravennate e la correlazione tra inquinamento, patologie e benefici della presenza degli alberi, mentre il dottor Giuseppe Curina, dottore Agronomo ed esperto in piante medicinali, ha redatto una relazione sulle proprietà terapeutiche dei pini.

Sono state poi redatte due relazioni riguardanti la biodiversità e l’avifauna ospitata sui pini, con moltissime specie censite da Marco Dinetti, responsabile Ecologia urbana Lipu e Direttore scientifico della rivista ‘Ecologia Urbana’ e dal naturalista Ivano Togni, del WWF Cesena, già Consigliere del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Alcune di queste specie, si precisa, presentano gradienti di conservazione critici.

Alla luce di tutto questo, 71 cittadini che risiedono o hanno interessi a Lido di Savio, esercenti, proprietari di seconde case, proprietari di esercizi commerciali e turisti abituali hanno deciso di sottoscrivere un ricorso basato ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, in quanto subiranno un danno grave ed irreparabile conseguente all’abbattimento dell’alberata.

Il diritto all’ambiente è infatti nel novero dei diritti fondamentali della persona, anche alla luce delle recenti integrazioni dell’articolo 9 della Costituzione. Le manomissioni all’integrità dell’ambiente portano inevitabilmente a conseguenze negative sulla salute. Basti solo pensare all’innalzamento delle temperature: quest’estate, tramite strumentazione professionale, sono state misurate le temperature dell’asfalto sul tratto di Viale Romagna già interessato dall’abbattimento e sul tratto che presenta l’alberata ancora intatta, rilevando, rispettivamente, una temperatura di oltre 50 gradi e una di 30 gradi.

I cittadini sono stati seguiti dall’avvocata Virginia Cuffaro, del Foro di Torino, apripista nel tentare di dare una risposta ai cittadini i quali, sempre più disperati e impotenti, assistono alla strage di alberi in corso quotidianamente in tutta Italia. Così scriveva un mese fa il giudice Antonino Fazio a conclusione della Sentenza che ha fermato gli abbattimenti in piazza Cittadella a Piacenza e destinata a fare storia (n. 1439/2024 del 24/09/2024): “La tutela dell’ambiente nell’interesse delle generazioni future, come impone (non suggerisce) la Costituzione, non dovrebbe rendere necessarie iniziative giudiziali. Così non è stato, è un segno dei tempi, e non è un bel segno” In questo senso si sono trovati a dover agire anche i cittadini di Lido di Savio, che attendono fiduciosi le determinazioni del Giudice.