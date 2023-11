Ricostruito l’argine del Savio rotto a Castiglione

Con l’incontro di mercoledì alla Malva Nord, si è concluso il secondo ciclo di assemblee nei tre quartieri alluvionati (oltre a Malva Nord, Savio e Montaletto-Villa Inferno), organizzate da amministrazione e Consigli di zona. Per quanto riguarda i ristori 241 i cittadini che hanno beneficiato dei contributi per l’autonoma sistemazione (Cas); 502 i cittadini e condomini che hanno già ottenuto i 3mila euro di acconto previsti dai contributi per l’immediato sostegno (Cis) e che ora hanno tempo fino al 31 dicembre per presentare le domande di saldo e le ricevute delle spese sostenute. Il responsabile dell’Agenzia regionale, Marco Bacchini ha precisato che la ricostruzione dell’argine rotto del Savio a Castiglione è stata completata e ora sono in corso gli sfalci delle arginature del Savio e del Bevano; richiesti 1,9 milioni per completare l’adeguamento degli argini a Castiglione, alzandoli nel tratto oggetto di sormonta del fiume.