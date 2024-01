Ricostruzione ponte delle Grazie. I tempi al momento sono incerti

Il nuovo Ponte delle Grazie sarà abbattuto e ricostruito, ma una data per l’inizio dei lavori non c’è. Questo perché, come dichiarato giovedì in consiglio comunale dal vicesindaco Andrea Fabbri, "visto l’importo e la complessità del tipo di progettazione è stato richiesto di avvalerci della stazione appaltante esterna". In altre parole la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori per il nuovo Ponte delle Grazie è passata, tramite la convenzione sottoscritta lo scorso 19 gennaio dalla struttura commissariale, in capo alla società Sogesid Spa, società di ingegneria del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia. Una società dello Stato quindi che in base alla convenzione si occuperà dei vari interventi di ricostruzione (per complessivi 270 milioni di euro).

Le opere troveranno copertura tramite le risorse Pnrr, pari a 1,2 miliardi di euro, messi a disposizione della struttura commissariale dal governo. "Pertanto – ha detto il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici –, fornire delle date diventa complicato e fuorviante. Partiremo da un dialogo con la Sogesid per quanto concerne il cronoprogramma che dovrà essere presentato dalla società al commissario. La fase progettuale dovrà tenere conto di tempistiche legate all’ottenimento dalle autorizzazioni di enti esterni come Arpae e Soprintendenza, e soprattuto delle risultanze degli studi idraulici avviati dalla struttura commissariale e dall’autorità di bacino. Sappiamo già che il Ponte delle Grazie non potrà avere l’altezza e le condizioni che risulteranno dagli studi idraulici, perché è in un contesto cittadino, quindi occorrerà un confronto per capire soluzioni progettuali e deroghe per scegliere il progetto corretto". Relativamente alla costruzione del ponte provvisorio invece "i tempi si attestano tra le 6 e le 10 settimane di lavoro. Queste le tempistiche che ha dato l’azienda". La riapertura parziale del ponte delle Grazie, dopo l’intervento da 200mila euro, e l’installazione del ponte provvisorio consentiranno il transito da e per il Borgo fino alla realizzazione del nuovo Ponte delle Grazie. "L’amministrazione è in confusione" ha replicato Gabriele Padovani di Area Liberale.

Damiano Ventura