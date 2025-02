Ricostruzione post alluvione. I comitati scrivono a Curcio: "Confusione e ritardi"

Una lettera aperta è stata inviata ieri al commissario Curcio dai comitati Borgo Alluvionato, Comitato Fluire e Forese Faentino. Nella missiva i comitati hanno espresso il proprio disappunto circa la ricostruzione post alluvione, definendola "confusa e pasticciona con il solo 3% dei cittadini che ha presentato domanda di ristori sulla piattaforma Sfinge". Secondo i comitati inoltre "L’Emilia Romagna è fra le prime regioni italiane: non regge che non si trovino i soldi per fare le manutenzioni necessarie e definire una volta per tutte, dove fare le casse di espansione, gli allagamenti e le rotture programmate, per contenere i milioni di metri cubi d’acqua che, in caso di piena, da qualche parte devono fluire".

Le richieste di attenzione riguardano anche il territorio del forese faentino che "necessita di una pianificazione importante". In particolare "servono azioni a monte che rallentino e trattengano le acque, serve una gestione delle area di allagamento, servono mirate azioni a protezione della città e a valle servono tutte le azioni utili a far defluire le acque velocemente. Ci sono aree che causa vincoli dettati da aree quali Sic e Zps, impediscono lo sfalcio ordinario, ieri e ancora oggi, dopo 3 alluvioni, ci sono dei boschi, che causano tracimazioni, rotture, creano dighe di detriti, riducono la portata dell’acqua".

Da qui la richiesta di intervento: " La Regione a giugno 2024 ha rinnovato i piani di gestione di tali aree senza considerare le due alluvioni". E infine "Si sinceri che i piani di emergenza dell’Unione Romagna Faentina e degli altri territori esistano o siano stati aggiornati. E se, per mitigare allagamenti indiretti servono pompe idrovore o altre attrezzature, si assicuri che i fornitori esterni siano stati adeguatamente contrattualizzati con penali e altre clausole vincolanti per garantire un servizio efficiente".