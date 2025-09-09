Ricostruzione Traversara, nominata la commissione

A Traversara la nomina della commissione tecnica straordinaria, il 3 settembre scorso, da parte del commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, dopo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale, è stata accolta positivamente.

"A un anno dall’alluvione che ha sconvolto la frazione – si legge in una nota inviata dal consiglio di zona –, la nomina della commissione tecnica straordinaria segna l’inizio del percorso di ricostruzione". D’altro canto, come rilevato dai cittadini stessi, "da un anno a questa parte con le case ancora distrutte e con oltre 50 famiglie fuori casa il disagio è enorme e sta venendo meno la fiducia". Da qui la necessità di accorciare i tempi in relazione alle opere di ricostruzione, questa la richiesta, e contestualmente il, cauto, ottimismo per la nomina della commissione: "Il percorso dovrà essere breve – rileva Luisa Babini, presidente nominata del consiglio di zona –. La commissione è importante perchè si dovrà esprimere sul piano delle demolizioni e per organizzare un cantiere unico in tutta la zona rossa".

Nell’atto del commissario, di cui alla determina del 31 agosto 2025, con riferimento specifico alla frazione del comune di Bagnacavallo, la commissione permanente è stata integrata dalla nomina di Marina Doni in qualità di componente effettivo, e di Sara Martini in qualità di componente supplente, entrambe in rappresentanza del Comune, oltre che di Arnaldo Agresta in qualità componente effettivo, in rappresentanza della Prefettura di Ravenna. "Il Paese è ripartito ma dobbiamo fare in modo che tutti i traversaresi tornino nelle loro abitazioni - ha evidenziato Luisa Babini -. Quelle danneggiate devono essere ripristinate a breve e vanno ripristinati i servizi pubblici distrutti dall’alluvione. Occorre procedere con la demolizione e la successiva ricostruzione delle case distrutte perché il disagio di vivere in modo precario, il dolore di avere perso quanto fatto coi sacrifici di una vita, deve essere alleviato, almeno un po’, dalla speranza di potere vedere la propria casa ricostruita per ritrovare un briciolo di normalità e di tranquillità".

La rappresentante del comitato ha inoltre sottolineato le aspettative relative alle opere di messa in sicurezza del territorio "vivere con la paura che possa riaccadere non ci fa stare per niente sereni".

Il consiglio di zona ha precisato che sta organizzando una biciclettata per il 19 settembre nel primo anniversario dell’evento calamitoso che ha colpito la frazione. "Unitamente ai consigli di zona di Boncellino e Villanova uniremo idealmente la rotta di Boncellino del 2023 con quella di Traversara del 2024. Alle 19 ci sarà poi un momento di ricordo coi presidenti delle tre Frazioni e con il sindaco Matteo Giacomoni".