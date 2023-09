Riduzione del tasso Inail nel 2023

Confartigianato informa che, come ogni anno, le aziende che effettuano investimenti per migliorare la sicurezza sul lavoro possono richiedere uno sconto sul premio INAIL. La riduzione viene concessa alle aziende virtuose in ambito di salute e sicurezza sul lavoro dopo un’attenta analisi documentale. Le aziende, oltre ad essere pienamente in regola in ambito di sicurezza ed igiene sul lavoro devono dimostrare di aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni nel corso del 2023. La scadenza per richiedere la riduzione è il 28 febbraio 2024, e riguarderà gli interventi effettuati nel corso del 2023. Informazioni su

www.confartigianato.ra.it