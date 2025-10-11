Riduzione rischio idraulico: "Al lavoro in via Cimatti"

Proseguono i lavori per la riduzione del rischio idraulico. Nella giornata di ieri il sindaco Massimo Isola ha relazionato tramite sui propri canali social sull’andamento delle operazioni in corso in via Cimatti, nella quale è stata prorogata fino al 17 ottobre la modifica alla viabilità con divieto di transito tra via Santa Lucia e il Ponte della circonvallazione, dalle 8,30 alle 19. "Nell’area di regimazione, sono contemporaneamente operativi diversi cantieri – ha scritto il primo cittadino –. Una ditta sta realizzando la strada lungo il rilevato arginale, utile per il passaggio dei mezzi pesanti, e un’altra impresa si sta occupando della pulizia dei terreni acquisiti dal Comune. Hera si sta occupando della costruzione del manufatto idraulico dello scarico a fiume, nei pressi della rotatoria tra via Cimatti e via Silvio Pellico, per migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di sovraccarico della rete fognaria durante le precipitazioni più intense". Contestualmente "L’Agenzia Regionale di Protezione Civile prosegue le lavorazioni sugli argini nell’Orto Bertoni e sull’argine di via Cimatti. Una precisazione: l’area di regimazione è già operativa dal punto di vista di riduzione del rischio idraulico a protezione dell’area abitata di via Cimatti". Infine sempre lungo via Cimatti "è in via di ultimazione il taglio, per la successiva sostituzione, dei filari di pioppi in condizione di "grave criticità strutturale e vegetativa, senza possibilità di recupero"".

Proprio sull’abbattimento dei pioppi si è concentrata la protesta dell’associazione Faenza Eco-Logica, che dopo il presidio di fronte al cantiere di lunedì, ieri ha reso noto: "I 63 pioppi di via Cimatti sono stati abbattuti, ne resta in piedi solo uno. Solo giovedì pomeriggio, ad abbattimenti quasi ultimati, abbiamo ricevuto le perizie, firmate dall’agronomo Giovanni Morelli, del quale si è avvalsa l’azienda Ar.Es., su commissione del Comune". Per l’associazione: "E’ lo stesso professionista contestato dagli ambientalisti a Lido di Savio per le sue valutazioni sui pini. Guardando le schede tecniche per 21 di questi alberi, la probabilità di cedimento è solo possibile, non è elevata né estrema. Per 7 di questi, la possibilità di cedimento è del tutto ‘improbabile’. Lo scrive lo stesso Morelli. Perché sono stati abbattuti tutti i 64 pioppi del filare?". Faenza Eco-Logica precisa inoltre che "il lavoro della ditta era prenotato da mesi, circa da maggio 2025. La perizia è stata fatta solo a fine settembre. In dieci giorni si è quindi proceduto all’abbattimento senza coinvolgere nessuna associazione, senza mostrare le perizie al Tavolo Ambiente, come richiesto. Diffidiamo quindi la ditta e il Comune dal procedere ad abbattere l’ultimo pioppo o gli ultimi due alberi rimasti". Intenzionati a procedere con un esposto, gli ambientalisti hanno annunciato un presidio questa mattina di fronte agli alberi non ancora abbattuti.