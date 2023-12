Riecco la Faentina, anche se con qualche ritardo

Di problemi ce ne sono ancora tanti, in primo luogo la velocità che in certi punti, come fra San Cassiano e Fognano è ridottissima, quasi a passo d’uomo e questo ovviamente comporta ritardi sulle tabelle di marcia, ma l’importante è che finalmente dopo sette mesi e più la circolazione sulla linea da Faenza a Marradi possa riprendere: è questa la sintesi delle valutazioni espresse ieri mattina in una improvvisata conferenza stampa alla stazione ferroviaria di Faenza dagli amministratori dei Comuni da Borgo San Lorenzo a Faenza, appena scesi dal treno regionale straordinario 18889 nel primo viaggio dopo gli eventi meteorologici di maggio che lungo la linea hanno causato ben oltre 250 fra smottamenti e movimenti franosi, quasi tutti nei terreni privati a lato dei binari. E a testimonianza dei problemi tecnici tuttora presenti è il fatto che il treno, peraltro pieno di pendolari, soprattutto ragazzi, è arrivato con venti minuti di ritardo a causa anche del passaggio a livello di San Ruffillo che dava problemi dopo essere rimasto inoperativo per tanti mesi.

Sul treno, partito da Santa Maria Novella alle 7.20, c’erano Giorgia Baluganti, in rappresentanza del sindaco di Borgo San Lorenzo, Tommaso Triberti, sindaco di Marradi e ‘capofila’ delle pressioni continuamente esercitate in questi mesi sulla struttura commissariale e su Rfi, il consigliere Pietro Savorani, delegato dal sindaco Pederzoli, convalescente, e la consigliera Angela Esposito per il Comune di Brisighella, l’assessore faentino Massimo Bosi e il presidente del consiglio comunale di Faenza Niccolò Bosi e la consigliera regionale, Manuela Rontini. Come si diceva, unanime è stato il giudizio per essere riusciti a fissare entro la fine del 2023 la ripresa della circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, così "da dare continuità di collegamento a un vasto bacino territoriale che dal Faentino sale verso gli Appennini ed è indispensabile per gli studenti, i lavoratori pendolari, il turismo, che in questi mesi hanno sofferto molto".

I lavori di ripristino della linea collegati alla rimozione delle conseguenze più dirette delle inondazioni e dei movimenti franosi era stato completato in estate, poi si è trattato di mettere in sicurezza i tratti maggiormente soggetti a eventuali futuri movimenti (individuati tramite anche riprese attraverso i droni) con un sistema tecnologico molto avanzato, il Sanf (Sistema di allertamento nazionale frane), ovvero sensori che in tempo reale comunicheranno eventuali spostamenti di terra, soprattutto in occasione di piogge (sistema realizzato in collaborazione con l’Irpi, Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica collegato al Cnr che collabora con il Dipartimento della protezione civile) così da far scattare l’allarme alla centrale operativa di Rfi in tempo necessario per bloccare in sicurezza la circolazione dei treni.

Nei loro brevi interventi, i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato peraltro come la ripresa del traffico ferroviario debba essere considerato "solo un importante punto di partenza, verso il completo ripristino della linea e soprattutto il suo potenziamento nell’ottica anche di un servizio locale sempre più alternativo della direttissima Bologna-Firenze".

Fra le prossime iniziative è in progetto anche il voto di un ordine del giorno comune da votare nei consigli comunali toscani e romagnoli interessati alla linea in cui appunto si chiederà la massima attenzione delle due Regioni, del Governo e di Rfi al necessario futuro sviluppo della ferrovia. Peraltro sulla linea, che nel 2023 ha compiuto 130 anni, in area appenninica da ormai due anni sono in corso lavori di potenziamento e ammodernamento di alcune strutture.

Con la ripresa del traffico ferroviario fra Faenza e Marradi non vengono però cancellate completamente le corse alternative di bus, mentre sono previsti, come comunica Rfi, nei giorni lavorativi dieci collegamenti in treno diretti fra Firenze e Faenza e cinque con interscambio a Borgo San Lorenzo, mentre nei giorni festivi i collegamenti diretti saranno sempre dieci e due quelli con interscambio.

Carlo Raggi