"Riecco ’La quarta estate’. E prende forma il nuovo romanzo"

A dieci anni esatti dalla prima uscita, torna nelle librerie per Clown Bianco Edizioni ‘La quarta estate’ dello scrittore ravennate Paolo Casadio, per consentire ai lettori di continuare ad appassionarsi alla ‘bilogia’ che comprende anche ‘Giotto coraggio’, uscito nel gennaio dello scorso anno. Nei due libri, ambientati durante la seconda guerra mondiale, protagonisti sono il medico Andrea Dalvina Zanardelli e il piccolo Giotto, con ambientazioni che spaziano da Marina di Ravenna alla riva occidentale del lago di Garda.

Casadio, è corretto dire che ‘La quarta estate’, pluripremiato dalla critica e del pubblico, sia il romanzo a cui è più affezionato?

"Sì. Tutti i miei libri mi hanno dato soddisfazione, ma questo ancor di più perché ha segnato anche il mio esordio. Avevo lasciato apposta il finale in sospeso e, anche se poi era già uscito ‘Il bambino del treno’, sapevo che ci sarebbe stato un seguito. ‘Giotto coraggio’ si può comunque leggere tranquillamente in autonomia. Quando il titolo è uscito dal catalogo di Piemme, dopo dieci anni, ho accettato volentieri la proposta di Clown Bianco".

Due libri che raccontano la storia dall’estate 1943 all’estate 1945. A questi si aggiungono gli altri lavori per completare la quadrilogia dal 1935 al 1945. Qual è il suo obiettivo?

"Raccontare la grande storia a partire dalle piccole storie. A spingermi è sempre stata la mia grande passione per la ricerca storica che è il pilastro di ogni lavoro, perché tutti i particolari storici sono veri. Il ‘viaggio’ funziona se tutti i dettagli tornano, danno il senso del tempo. Come giurato del Premio Massarosa riservato agli esordienti (ndr, vinto da Casadio nel 2016), ricordo Chiara Crini con il suo ’L’ultima crociera’, un romanzo perfetto ma con una piccola sbavatura: fa canticchiare a un personaggio una canzone che sarebbe uscita anni dopo".

Perché è così importante scavare a fondo anche nei minimi dettagli?

"La ricerca storica riserva sempre sorprese e libera dai pregiudizi. La storia non è una narrazione sui buoni e sui cattivi, la realtà è molto più intrecciata e tra i due estremi c’è il mondo. C’è chi cambia idea, chi torna indietro, c’è fluidità, il che è tipico del genere umano".

Com’è nata la sua passione per la storia?

"Non sui banchi di scuola dove la materia viene resa odiosa perché troppo nozionistica, ma da autodidatta. Ricordo ancora quando ho scoperto, per esempio, che si poteva comprendere già dalla crisi degli anni Trenta, e ancor prima dal 1929, che sarebbe arrivata la guerra per via di certi appetiti territoriali, per il ritorno dei nazionalismi e l’indebolimento delle democrazie".

Inevitabile chiederle se sta lavorando a un nuovo libro…

"Dietro i miei romanzi c’è sempre stata, sullo sfondo, la mia storia familiare segnata dalle vicissitudini di mia madre. Ora è arrivato il momento di scrivere la saga di una famiglia di mezzadri rurali, costretta a lasciare la Romagna nel 1945 e a trasferirsi in Lazio. Un lavoro sofferto in cui protagonista è mia madre, la cui storia ha conosciuto i riflessi di una società maschilista. Un omaggio a lei, un ricordo, un riconoscimento, una sorta di compensazione anche verso errori che ho commesso".

Roberta Bezzi