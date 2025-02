Riecco l’E-Work dopo un mese. Oggi duro test con San Giovanni

È passato quasi un mese da quando l’E-Work ha giocato l’ultima partita di campionato e in queste settimane è successo di tutto. Rispetto a quel match con Schio del 25 gennaio ora le faentine si ritrovano senza due giocatrici fondamentali, perché anche Parzenska si è rotta il crociato proprio come Reichert: uno scenario che rende la corsa salvezza ancora più difficile. Vedremo come la squadra reagirà oggi alle 18 in casa dell’Allianz Sesto San Giovanni, quinta della classe che in stagione ha sempre vinto con ampi scarti contro l’E-Work (+19 in campionato e +33 in Coppa Italia).

L’appuntamento clou per le manfrede sarà però quello di mercoledì 5 marzo a Villafranca, perché vincendolo, la salvezza sarebbe quasi matematica: anche la ricerca di una nuova giocatrice si fermerà fino a quel giorno. La gara odierna sarà fondamentale per provare i nuovi assetti nel reparto lunghe con Scekic (classe 2007) che entrerà nelle rotazioni insieme a Jakpa e Fantini e ci sarà spazio anche per Elena Ciuffoli (2006). C’è quindi curiosità nel vedere le alchimie di coach Seletti, preparate nella lunga pausa per le nazionali e per la Coppa Italia. "Bisognerà giocare una grande partita mettendo energia per quaranta minuti – commenta Paolo Seletti – e trovare un rimedio alla loro fisicità e all’atletismo, a cominciare dalla difesa su Moore, che ci ha segnato 25 punti in campionato e 21 in coppa. La difesa a zona non può essere un’arma, perché hanno davvero tante tiratrici e ce lo hanno già dimostrato.

A livello di organico, ci sarà Jakubcova invece di Gustavsson e recupereranno Conti e Makurat. Come sempre entreremo in campo per dare il massimo e sono orgoglioso che molte giocatrici stanno facendo grandissimi passi avanti rispetto al girone d’andata e sono certo che saranno protagoniste nell’ultima parte di stagione".

