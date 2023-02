Riecco l’inverno: freddo, pioggia e vento

Dopo un paio di settimane caratterizzate da alternanza tra sole e giornate grigie e nebbiose, pessima qualità dell’aria, temperature massime decisamente superiori alla norma (tipiche della seconda decade di marzo) e totale assenza di precipitazioni, da oggi lo scenario sembra proprio destinato a cambiare. A confermarlo è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo dell’Associazione meteo professionisti: "Dalla prossima notte (quella trascorsa, per chi legge, ndr) assisteremo ad un temporaneo peggioramento delle condizioni del tempo, con piogge, mare molto mosso o agitato, forti venti da nord est, deciso calo termico e nevicate, queste ultime sui rilievi. Il ‘grosso’ dei fenomeni è atteso per domani (oggi per chi legge, ndr), quando torneranno le tanto attese piogge. Precipitazioni che, seppur moderate, saranno piuttosto estese. Spireranno inoltre venti di bora, con raffiche che già in mattinata, specie lungo il litorale, potrebbero raggiungere e in alcuni casi superare i 70 chilometri orari. Venti da nord est che provocheranno anche un sensibile calo termico, con temperature massime che nel pomeriggio di domenica dovrebbero attestarsi intorno ai 5-6 gradi, vale a dire una decina di gradi in meno rispetto ai valori massimi registrati alla stessa ora del giorno precedente. In serata la colonnina di mercurio scenderà ulteriormente, con valori che dovrebbero oscillare tra i 2 gradi della fascia pedecollinare ed i 4 gradi di quella costiera".

Inevitabile chiedere all’esperto se farà la sua comparsa anche la neve: "Sugli appennini non mancherà. Nella prima parte della mattinata di domani (oggi per chi legge, ndr) la quota neve sarà piuttosto alta e comunque al di sopra dei 1000 metri. Quota che con il trascorrere delle ore si abbasserà arrivando intorno ai 200 metri e forse 100 metri. Non è tuttavia da escludere qualche episodio di pioggia mista a neve, senza quindi alcun deposito al suolo, anche sulle pianure del faentino e sul lughese occidentale. Sulla bassa pianura e lungo la costa è invece attesa solo pioggia" E la prossima settimana? "Lunedì (domani, ndr) avremo ancora cielo coperto con precipitazioni che saranno però deboli ed intermittenti, nevose solo sui rilievi. Nei giorni successivi lo scenario sarà ancora debolmente instabile con possibilità di qualche altra nevicata a carattere intermittente sui rilievi. Le temperature saranno leggermente inferiori alla norma, con minime che però difficilmente scenderanno sotto lo zero".

lu.sca.