"Rieccomi qua. Sono il vostro mentalista"

Uno dei più grandi mentalisti, Francesco Tesei, torna nella sua Romagna per finire la tournée di ‘Telepathy, il suo quarto show dopo ‘Mind juggler’, ‘ The game’ e ‘Human’. Appuntamento per le 21 di stasera al teatro Goldoni di Bagnacavallo (info 0545-64330) e per domani, alla stessa ora, al teatro Masini di Faenza (0546-21306). Uno spettacolo in cui il mentalista cerca di accorciare le distanze tra le persone dopo la pandemia, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche su gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Tesei, com’è il bilancio del tour iniziato nel 2021?

"Sono molto soddisfatto, anche perché questo è il mio spettacolo più personale, nato nelle lunghe giornate di lockdown, dove racconto un po’ di me, anche se in modo particolare. Il tentativo è sempre quello di non ripetersi e l’obiettivo è stato raggiungo visto il gradimento riscontrato". Com’è cambiato il rapporto con il pubblico? Ha notato differenze?

"Nel 2023 siamo tornati a vivere il teatro in modo spensierato, un po’ com’era prima della pandemia. Ma all’inizio della tournée non era così: si percepiva il desiderio di tornare in teatro ma anche la difficoltà a vivere qualcosa tutti insieme, seduti vicini. Un certo disagio era quasi palpabile da parte degli spettatori".

Alla fine ha vinto la voglia di stare insieme e ci si è lasciati tutto alle spalle. Chi ancora non ha visto lo sp11ettacolo, cosa può aspettarsi?

"Il meglio della mia cifra stilistica. Quindi non può mancare partecipazione con il pubblico. La quarta parete è abbattuta e coinvolgo gli spettatori nel costruire qualcosa insieme a me. Costruisco una specie di ‘ponte’ con Amleto per sfiorare il tema della follia, partendo proprio da quella sensazione vissuta nei due anni di lockdown. Per chi come me fa dell’interazione il centro della propria professione, è stato terribile".

Ed è qui che viene fuori il lato più personale dello show…

"Sì. Rispetto al mentalista ‘perfettino’ del passato che ha tutto sotto controllo e va dritto sino in fondo con un gran finale, qui c’è un mentalista smarrito e confuso che ha sofferto l’isolamento e che teme di aver perso il suo spirito. La follia può essere contagiosa per chi, come noi, ha vissuto un periodo folle? Nel complesso è comunque uno spettacolo godibile, non pesante, in cui non si parla beninteso di Covid, pur avvertendone l’ombra".

Alle spalle lei ha fatto tanto teatro e anche tv: qual è la sua dimensione preferita?

"Il teatro perché il mentalismo va praticato dal vivo, in tv servono escamotage per renderlo interessante attraverso lo schermo ed è sempre uno sforzo. Però la tv mi ha permesso di allargare il mio raggio d’azione e di fare esperimenti, in particolare la serie su Sky, dove sono andato anche in giro per le strade, incontrando attori, chef e campioni dello sport".

Le piace la tv di oggi?

"Per nulla, la tv generalista è morta, vive solo di idee riciclate di vent’anni fa. Va bene solo l’on demand. Personalmente guardo solo film e serie tv. Sono riuscito a fare il programma con Sky quando Sky era interessato a proporre qualcosa al di fuori delle mega produzioni, ma oggi non sarebbe più possibile. Un problema che attanaglia anche il cinema".

Roberta Bezzi