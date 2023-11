’Riemersi’, un libro in aiuto delle biblioteche alluvionate

E’ in libreria da alcuni giorni il volume a cura di Matteo Cavezzali ‘Riemersi. Romagna 2023, storie per un’alluvione’, edito da Solferino: racconti che rievocano le terre colpite dal disastro nelle varie dimensioni della sua geografia più classica, spaziando dalle città dell’entroterra all’Appennino, fino alla costa, ma anche scavando in profondità nel fango che lo scorso maggio ha sommerso quei fatidici 5000 chilometri quadrati che l’Italia identifica con la gioia di vivere, e correndo indietro nel tempo fino agli immancabili racconti degli anni Quaranta che ormai passano di generazione in generazione all’interno delle famiglie, o alla Rimini felliniana entrata nell’immaginario collettivo.

Frammenti di spazio e di tempo finiti travolti dalle acque dei ventitré fiumi esondati fra il bolognese e il riminese, popolati ad esempio da villette sommerse "come un arcipelago tropicale", dalle persone che "pascolavano in strada perché ancora non si poteva fare niente ma erano felici di stare lì, insieme, farsi compagnia per dirsi a mezza voce che tutto sarebbe tornato come prima", agli amici di Cesenatico che "mandano foto dei soccorsi in casa fatti con i pedalò". Matteo Cavezzali, ravennate, ha coinvolto in questa avventura letteraria molti autori residenti in Romagna o nel bolognese, dai Premi Campiello Silvia Avallone e Simona Vinci all’icona del noir Carlo Lucarelli, per arrivare a Cristiano Cavina, Lorenzo Ghinelli, Gianni Gozzoli, Mariangela Gualtieri, Marco Missiroli, Francesco Zani, e alla fotografa Silvia Camporesi, autrice degli scatti che accompagnano i testi. Le vendite del libro saranno donate alle alle cinque biblioteche colpite dall’alluvione: la Manfrediana, la Trisi di Lugo, la Saffi di Forlì, la Dal Pane di Castel Bolognese e la Ricci Garotti di Sant’Agata sul Santerno, alcune delle quali hanno perso parti importanti delle loro collezioni: la Manfrediana di Faenza ha visto andare in fumo 20mila libri della sezione Letteratura. La poesia che chiude la raccolta sembra suggerire il consiglio di non lasciarsi abbattere, di cercare in altre pagine quello che è ormai illeggibile nei volumi andati perduti: "Sii tu dentro un pensare che risana". ‘Riemersi’ verrà presentato a Faenza alla biblioteca Manfrediana martedì prossimo alle 20.30, alla presenza di Matteo Cavezzali e di Cristiano Cavina.

Filippo Donati