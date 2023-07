"Riempita di botte e inseguita" Il giudice lo allontana dalla ex

Quasi due anni assieme e poi, come accade in tante storie d’amore, tutto era finito. Ma la fine della relazione aveva coinciso con l’inizio degli atti persecutori. Lui cioè non aveva accettato di dirsi ciao serenamente. E aveva imboccato la china degli insulti, degli appostamenti, delle minacce e perfino delle botte. L’apice probabilmente - secondo le indagini della polizia - lo aveva raggiunto quando il 16 dicembre scorso aveva incrociato lei in un bar di via Zalamella, si era avvicinato da dietro e, davanti a tutti gli avventori, senza dire una parola l’aveva afferrata per i capelli e l’aveva trascinata a terra.

E così sulla base delle verifiche dell’apposita sezione della squadra Mobile coordinate dal pm Lucrezia Ciriello, il gip Corrado Schiaretti ha ora imposto all’uomo - un 35enne di origine caraibica difeso dall’avvocato Luca Orsini - di rimanere ad almeno 500 metri dalla ex, dai familiari di lei e dai luoghi da loro solitamente frequentati.

I due tra il maggio 2020 e il settembre 2022 avevano convissuto. Ma alla fine della relazione, ecco che si erano palesati i comportamenti inquadrati fin qui dalla magistratura come persecutori. In particolare il 4 novembre lui l’aveva incontrata casualmente per strada: e allora - prosegue l’accusa - si era avvicinato e aveva cominciato a sbattere la portiera dell’auto di lei lato passeggero; poi aveva tempestato il tettuccio di pugni fino ad ammaccarlo; infine aveva afferrato lei per un braccio per strattonarla e insultarla. Quindi aveva chiamato sia la famiglia della donna all’estero (anche lei è di origine caraibica) che l’ex compagno (pure lui all’estero) per avvisarli che avrebbe fatto del male alla donna. Il 20 novembre era entrato nell’abitazione di lei e l’aveva insultata davanti alle amiche per infine afferrarla e trascinarla in camera. Quindi, il giorno dopo l’episodio nel bar della Zalamella, l’aveva raggiunta casa sua per riempirla di botte. Altra incursione domestica il 23 gennaio; e a maggio l’aveva tallonata più volte in un ristorante da lei solitamente frequentato strappandole in una occasione la borsetta con chiavi e cellulare; diverse volte poi si era piazzato fuori per controllarla con fare intimidatorio.

Quella era stata la goccia capace di fare traboccare il vaso: il 27 maggio lei era andata in questura per raccontare tutto. E non era la prima volta che si rivolgeva alle forze dell’ordine per via di quella relazione finita male: il 5 novembre era andata dai carabinieri di via Alberoni per lesioni e danneggiamenti patiti dall’indagato. L’ultima integrazione di querela risale al 9 giugno: lui, oltre che vicino al solito ristorante, era stato notato ronzare nervosamente attorno all’abitazione di lei. L’ultimo fatto, il 12 giugno quando sempre al ristorante era pure dovuta intervenire una Volante

Una pluralità di episodi - li ha definiti il gip nella sua ordinanza - caratterizzati da una "innegabile portata persecutoria" peraltro corredata da documentazione fotografica circa le lesioni subite. E da una "ampia rete di riscontri".

Andrea Colombari