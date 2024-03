Riessler, note sperimentali

L’edizione 2024 del festival itinerante ’Crossroads’ torna in Romagna per un paio di concerti all’Auditorium Corelli di Fusignano. Il primo, stasera alle 21, sarà con il duo formato da Michael Riessler (clarinetto basso) e il figlio Lorenzo (batteria, electronics): un vortice in cui melodia e ritmo vengono intrecciati in un’eccitante maglia elettronica.

Il loro album ’The machine’ (2023, su etichetta Diva) rimescola le carte del mazzo musicale di Michael Riessler: avanguardista, sperimentatore, improvvisatore senza argini di contenimento, ma anche uno che pesca a piene mani dalle musiche etniche europee, dalle sonorità orientali, dai canovacci della musica medievale. E qui lo fa all’ennesima potenza, sfidando la macchina: il lavoro musicale si ispira infatti al racconto di fantascienza di E. M. Forster ’The machine stops’ (1909).

Dal vivo, per riprodurre la fusione tra il suono degli strumenti e gli innesti digitali del disco, Lorenzo Riessler usa dei pad elettronici per attivare una band campionata composta da organetto, violoncello, pianoforte, tromba e rumori.

Biglietti: prezzo intero 15 euro; ridotto 13, Biglietteria serale dalle ore 19.30: tel. 338-2273423.

Il secondo concerto di ’Crossroads’ a Fusignano sarà mercoledì 27 marzo con Daniele Sepe, musicista visionario, che con il suo sax dà voce a un messaggio musicale libertario e anarchico.