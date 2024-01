Rifacimento della pista di viale Europa. Ultimato tutto il percorso della ciclopedonale

Sono terminati il 12 dicembre scorso i lavori di rifacimento che hanno interessato il lato Nord della pista ciclopedonale di viale Europa. L’intervento, del costo di oltre 197.000 euro, è iniziato il 3 ottobre scorso ed è stato finanziato per il 70% dalla Regione nell’ambito del progetto ‘Bike to work 2021’ finalizzato a mettere in cantiere iniziative per favorire la mobilità sostenibile e quindi l’utilizzo in particolare delle due ruote nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Ancor prima, nei mesi precedenti, lo stesso tipo di intervento era stato effettuato sull’altra metà della pista di viale Europa, sulla quale si affacciano anche le scuole, in corrispondenza di via Mentana. In questo modo ora, tutta la pista ciclopedonale, a lungo ritenuta pericolosa per biciclette e pedoni per la presenza degli avvallamenti provocati dalle radici dei pini che in più punti avevano sconnesso e modificato asfalto e pavimentazione, è stata rimessa completamente a nuovo.

"Prima si è proceduto con la valutazione relativa allo stato delle alberature – spiega l’assessora a Lavori pubblici e Mobilità, Veronica Valmori – poi il cantiere ha provveduto ad asfaltare la pista ciclopedonale percorsa ogni giorno da pedoni e biciclette. Sono stati effettuati alcuni abbattimenti. La valutazione che ha interessato i pini era finalizzata a stabilire la stabilità degli alberi e a procedere con la rimozione di quelli ritenuti pericolosi per l’incolumità delle persone". Il secondo stralcio dei lavori, verso via di Giù, ha di fatto chiuso anche la partecipazione del comune al progetto ‘Bike to work 2021’. In passato e per più volte, la pista ciclopedonale di viale Europa è stata al centro di rovinose cadute da parte di ciclisti e pedoni, spesso anziani. Per questo, da tempo, si chiedeva a gran voce la sistemazione del tratto utilizzato da molti cittadini, non solo residenti nella zona, per raggiungere il centro o semplicemente passeggiare.

m.s.