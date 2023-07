Rifacimento dell’asfalto sulla rotonda di via Piratello all’intersezione con via Quarantola

Da ieri mattina è in corso il rifacimento dell’asfalto in via Piratello all’altezza dell’intersezione con via Quarantola.

Per questo motivo la circolazione è consentita a senso unico alternato in corrispondenza della rotatoria ma sarà interdetto per i veicoli che arrivano da via Quarantola e da via Mentana (dove invece si può accedere dalla rotatoria).

Il cantiere è previsto fino al 14 luglio e comunque fino al termine dell’intervento.

I lavori rientrano tra quelli del secondo stralcio della manutenzione straordinaria e ristrutturazione di strade comunali del valore complessivo di 350 mila euro.